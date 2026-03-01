ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener gözaltına alınmıştı: Avukat Ersöz'den açıklama!

Avukat Hüseyin Ersöz, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener’in gözaltına alınmasına ilişkin, "Gazeteci Alican Uludağ, şimdi ise Kenan Şener’de olduğu üzere… Yaşadıkları şehirlerde gözaltına alınarak, soruşturmayı yürüten savcılığın bulunduğu şehre götürülme usulü, onlarca sene öncesine has bir uygulamadır. Günümüzde SEGBİS, usul ekonomisine yönelik teknolojik bir uygulamayken ifade işlemleri için yüzlerce km yol katedilmesi, yasak sorgu usulleri (yorma), yanında kötü muamele yasağını dahi akıllara getirebilir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Adana Cumhuriyet Başsavcığılı, İncirlik Hava Üssü görüntülerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener hakkında gözaltı kararı verdi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü'nden ANKA Haber Ajansı'nda "canlı yayın" yapılmasıyla ilgili resen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Soruşturma kapsamında Koza TV Genel Müdürü, Adana Büyükşehir Belediye Personeli ve kurumun iki muhabirinin gözaltına alındığı bildirildi.

Aynı soruşturma kapsamında ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi.