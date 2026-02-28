AYRINTILAR GELİYOR...
ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener hakkında gözaltı kararı!
Adana Cumhuriyet Başsavcığılı, İncirlik Hava Üssü görüntülerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener hakkında gözaltı kararı verdi.
28.02.2026 23:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Adana Cumhuriyet Başsavcığılı, İncirlik Hava Üssü görüntülerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener hakkında gözaltı kararı verdi.
İlgili Konular: #anka haber ajansı