Cumhuriyet Gazetesi Logo
ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener hakkında gözaltı kararı!

ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener hakkında gözaltı kararı!

28.02.2026 23:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener hakkında gözaltı kararı!

Adana Cumhuriyet Başsavcığılı, İncirlik Hava Üssü görüntülerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener hakkında gözaltı kararı verdi.

AYRINTILAR GELİYOR...

İlgili Konular: #anka haber ajansı