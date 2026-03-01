Adana'da İncirlik Hava Üssü ile ilgili haber yapan ANKA Haber Ajansı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, genel yayın yönetmeni Kenan Şener gözaltına alınmıştı.

Avukatlarının eşliğinde ifadesi alınan Şener, saat 14.00 civarında Yüreğir Devlet Hastanesi’nde diğer isimlerle birlikte doktor kontrolünden geçti. Şener’in yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

"GAZETECİLİK AÇISINDAN HATA YAPILDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener’in ifadesi ortaya çıktı. Şener, “Milli güvenlik riski taşımadığını düşünüyorum. Milli güvenlik riski içeren bir yayının sorumluluğunu üstleniyorum. Ben herhangi bir hata yapıldığını düşünmüyorum. Gazetecilik açısından hata yapıldığını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.