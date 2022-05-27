Anka Park’taki 801 milyon dolarlık enkaz ilk kez görüntülendi
Ankapark’ın son hali içler acısı. Halkın vergileriyle yapılan elektrik borcu yüzünden haciz gelen parkın tüm milyonluk oyuncukları çürüdü. Parkın kaderi dava sürecine takıldı.
Ankara'da 2019'da açılan ve 7 ay sonra elektrik borçları nedeniyle haciz gelip sonra da kapanan, 801 milyon dolara mal olan oyun parkı Ankapark'tan geriye enkaz kaldı. Halkın vergilerinden oluşan paralar havaya uçtu.
Sadece dinozor heykellerine 4.7 milyon, hiç kullanılmayan teleferik için 50 milyon, jet skilere 33 milyon ve plastik çiçeklere de 1.8 milyon dolar ödenmişti.
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Ankara Büyükşehir eski Başkanı Melih Gökçek'in “Guinness Rekorlar kitabına gireceğiz, yılda 10 milyon turist gelecek” diyerek yaptırdığı Ankapark, metal mezarlığı oldu.
ŞİRKET İFLAS ETTİ
Mansur Yavaş başkanlığındaki ABB yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle parkı devralmak için işletmeciye dava açtı. Yargı süreci iki yıldır devam ederken, Ankara'nın göbeğinde israf anıtı haline gelen Ankapark'taki oyuncaklar da çürüdü.
Dava nedeniyle halen işletmecinin sorumluluğunda olan Ankapark'ta bir yılda 50 hırsızlık olayı yaşandı. İşletmeci şirketin de iflası kararlaştırıldı. Mahkeme 50 bin TL teminatla tedbir kararı aldı ancak işletmecinin yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtmesine rağmen tedbir kararını kaldırmadı.
ABB Kaymakamlığa devir için başvurdu ancak devir halen gerçekleşmedi. Kamu zararı her geçen gün, hem çürüme hem hırsızlık vakaları nedeniyle artıyor. ABB, hukuki mücadelesini sürdürerek parkı geri istiyor. Ankapark'ın belediyeye devredilmesinin ardından parkın geleceğine Ankaralılar arasında yapılacak anket ile karar verilecek.
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