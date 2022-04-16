ABB Meclisi MHP Grup Başkanvekili: Ankapark’ı, Eyfel’e dönüştürebilirsiniz

16 Nisan 2022 Cumartesi, 18:54

ABB'nin 2021 faaliyet raporu görüşmelerinde konuşan MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, Ankapark’a ilişkin Eyfel Kulesi’nin tarihinden örnek vererek “Orası bir Eyfel Kulesi demiyorum ama siz orayı bir Eyfel’e dönüştürebilirsiniz” dedi.

“İŞLETİLMİYOR, İKİNCİ BİR ZARAR”

Eski döneme ilişkin yapılan açıklamaları Ilıkan, “Sizin bu eskilerle olan kavganız o kadar büyük bir rövanşa, mücadeleye dönüştü ki artık kenti, kentin itibarını unuttunuz. Bir belediye başkanı düşün ki, başkanın etrafı, eşrafı, bütün gücü kendi şehrindeki bir yere ‘İsraf müzesi’ desin. Bir günah alanı oluşturuyor, bunu bütün dünyaya lanse ediyorsunuz. Sürekli televizyonlara, billboardlara çıkıyorsunuz. Bugün yerini, maliyetlerini tartışabiliriz ama bugün kamu kaynağı harcanmış bir yer var yapılmış zarar diyorsunuz, işletilmiyor ikinci bir zarar” sözleriyle eleştirdi.

“SÜREKLİ CAMLARINI TAŞLIYORSUNUZ”

ABB’nin açıklamalarıyla Ankapark’ın “metruk bir yapıya” dönüştürüldüğünü söyleyen Ilıkan, “Kamu kaynağı aktarılmış bir yer var. Yapılmış, zarar diyorsunuz. İşletilmiyor ikinci bir zarar. Kampanyalarınızla sürekli orayı zarar eden metruk bir yapıya dönüştürdünüz. Mahallenizde camdan bir yapı var. Sürekli camlarını taşlıyorsunuz. Artık kırık cam teorisindeki kötü metruk yapıya dönüşüyor, sonra diyorsunuz ki ‘ya biz burayı alacağız da vermiyorlar.’ Madem oraya alacaktınız taliptiniz, niye taciz ettiriyorsunuz, adını kötüye çıkarttırıyorsunuz. Siz bu şehrin dezavantajlarını avantajlara çevirirseniz başarılısınız” dedi.

“ORAYI BİR EYFEL’E DÖNÜŞTÜREBİLİRSİNİZ”

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Eyfel Kulesi’nin tarihinden örnek veren Ilıkan, Ankapak için şunları söyledi:

Abartılı bulabilirsiniz ama Eyfel Kulesi de dikildiğinde zaten 20 yıl boyunca Fransızlar demişler ki; ‘Ya nehrin kenarında böyle demirden bir kule olur mu?’ Ama bir gün gelmiş bakın milyonlarca insan sadece Eyfel Kulesi’ni görmek için oraya gider hale gelmiş. Orası bir Eyfel Kulesi demiyorum ama siz orayı bir Eyfel’e dönüştürebilirsiniz. Etap etap yap ama bir çözüm üretirsiniz. Hiçbir çözüm üretmeyip de orayı itibarsızlaştırmak adına farkında olmadan başkentin belediye başkanı bulunduğu her platformda şehrini itibarsızlaştırdı.

“BİLLBOARDLARDA ‘ANKAPARK, DİNOZOR, ESKİ MÜZE, ET DAĞITIYORUZ’ YAZIYOR”

Siz bunu yaparken bu şehrinizde bakın dibinizdeki Konya Belediyesi geliyor sizin billboardlarınızda diyor ki ‘bizim orada Kelebekler Vadisi var gelin Ankaralılar orayı ziyaret edin.’ Sizin başka şehirde sunduğunuz başka bir veri var mı? Belediye başkanı ödül alıyor belediyenin, şehrin aldığı bir ödül yok. Havalimanında indiği anda insanlar Ankara’da ne yapılır dediği anda billboardlarda ‘Ankapark, dinozor, eski müze, et dağıtıyoruz’ yazıyor. Böyle bir şehir itibar yönetimi olur mu. Bu kadar itibarsızlaştırdığınız bir alan var buradan dolayı savcılıkta tutuklanan bir tane adam yok.”

“VİRANEYE DÖNÜŞTÜRSEYDİ ANKAPARK GİBİ BİR ŞEY VARDI ALTINPARK’TA”

Altınpark örneğini de veren Ilıkan, “Altınpark’ın ilk imza atanı Vedat Dalokay, emek veren Ali Dinçer, proje yarışması açıp temelinin atılmasını sağlayan Mehmet Altınsoy, açılışını yapan Murat Karayalçın, işleten Melih Gökçek. Eğer sizin gibi onlar da sırf düşman gibi rakip, hasım mantığıyla bir rövanşizm mantığıyla orayı öyle bir yıkıntıya viraneye dönüştürseydi Ankapark gibi bir şey vardı Altınpark’ta. Ama bakın bugün siz bile sadece o kermeslerinizi, fuarlarınızı, ziyaretçi yönetimlerinizi orada yapıyorsunuz” dedi.