ANKA'ya 'İncirlik' soruşturmasında yeni gelişme: Gazeteciler hastaneye sevk edildi

İncirlik Hava Üssü’nden yapılan canlı yayın gerekçesiyle gözaltına alınan üç gazeteci ve bir belediye personeli Adana Emniyeti Güvenlik Şube'den sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasının ardından ANKA Haber Ajansı'nın sosyal medya hesabından "İncirlik Hava Üssü'nde operasyon hareketliliği" başlığıyla İncirlik üssü civarı görüntülendi.

Sosyal medyada bölgeden yaklaşık bir buçuk saat canlı yayın yapıldı. Yayının ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kısa sürede soruşturma başlatıldı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLER TAMAMLANDI

Soruşturma kapsamında ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, Koza TV muhabiri Sergen Ölçer, Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen ve Adana Büyükşehir Belediyesi personeli Güral Bıçakçı gözaltına alındı.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), gözaltındaki gazetecilerin ve belediye personelinin Adana Emniyeti Güvenlik Şube'deki işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Öğlen saatlerinde savcılığa çıkarılmaları beklenen gazeteciler, Adana Emniyeti Güvenlik Şube'den sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Gazeteciler doktor muayenesinin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürülecekler.