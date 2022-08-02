Ankapark bilgilendirme kitapçığı internetten yayımlandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 801 milyon dolara mal olan ve üç yıl süren hukuk mücadelesinin ardından 18 Temmuz 2022 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilen Ankapark'la ilgili bir kitapçık hazırladı. Yapım süreçlerinden mahkeme süreçlerine, Ankara Büyükşehir Belediyesinin fesih hakkı kullandığı duruşma tutanaklarından tedbir kararlarına kadar tüm süreci A’dan Z’ye anlatan kitapçık online formatta yayınlandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi sürdürdüğü üç yıllık hukuki mücadelenin ardından mahkeme kararıyla 18 Temmuz 2022 tarihinde devraldığı 801 milyon dolara mal olan Ankapark ile ilgili vatandaşları bilgilendirmek amacıyla resmi internet adresi olan “ankara.bel.tr”de yer alan israf sayfası bölümünde ‘Ankapark’ın Süreci’ isimli kitapçık yayımladı.
ABB şeffaflık ilkesi doğrultusunda Ankapark ile ilgili tema parkın açılmadan önceki sürecinden ihale sürecine, ABB’nin fesih hakkı kullandığı duruşma tutanaklarından tedbir kararlarına tarihleri ve görselleriyle birlikte kalem kalem paylaştı.
SÜREÇ TÜM ŞEFFAFLIĞIYLA ANLATILDI
Tüm uzmanların karşı çıkmasına ve ‘işletilemez’ uyarılarına rağmen yapılan Tema Parkın 801 milyon dolara (güncel değeri 14 milyar TL) mal olduğunun paylaşıldığı bilgilendirme kitapçığında, ihale sürecinden işletmeci firmanın yükümlülüklerini yerine getirmediğine kadar birçok bilgiye ayrıntılı bir şekilde yer verildi.
ABB’nin resmi internet sayfasındaki “İsraf Sayfası” bölümünden ‘ANKAPARK’ın Süreci’ isimli kitapçığa ulaşılabilir.
İlgili Haberler
- Ankapark'ı inceleyen CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı: 'Altını kalın harflerle çizelim, böylesi büyük bir israfın adı hırsızlıktır'
- ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan iktidarın 'Ankapark'ı çürüttü' iddialarına yanıt: Mahkemelere yalvardık
- Başkan Yavaş: Ankapark için Adalet Bakanlığı'na dava açacağız
-
Video Haberler
- Ankapark'ı ziyaret ettiler
- Muharrem İnce otobüsten inip araba itti
- Eşinden kalan mirası icraya vereni öğrenince şaşırdı
- İki gündür işe gitmeyen odyometrist evinde ölü bulundu
- Aleyna Tilki yaylada silahla ateş ettiği anlar...
- Kuran kursu davasında yeni gelişme
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- İzmir'de orman dışı alanda yangın!
- ''Beşli çeteler yerken...''
- Özel anaokulunda şişme havuza düştü, boğulma tehlikesi g
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin gündemine oturan iddia!
- AKP'li vekile verilen burs için karar çıktı
- 'Ben Erdoğan'ın yerinde olsam...'
- 'Tüm kirli çamaşırlarını dökeceğim'
- CHP harekete geçti
- ÖSYM'den 'KPSS soruları' açıklaması
- Şirket içeriden vurgun yedi
- MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu
- 'Erdoğan’ın kozu döndü kendini vurdu'
- Erdoğan talimatı verdi