AKP Elazığ milletvekili adayları kim? 2023 AKP Elazığ milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Elazığ milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Elazığ milletvekili adayları kim? AKP Elazığ milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 14:19
AKP Elazığ milletvekili adayları kim? 2023 AKP Elazığ milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Elazığ milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Elazığ milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Elazığ  milletvekili adayları kim? AKP Elazığ milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Elazığ milletvekili adayları tam listesi...

AKP ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

EROL KELEŞ

EJDER AÇIKKAPI

MAHMUT RIDVAN NAZIRLI

MÜCAHİT YANILMAZ

HASAN MURAT ÖZ


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