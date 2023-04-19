AKP Elazığ milletvekili adayları kim? 2023 AKP Elazığ milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 14:19

Güncelleme: 19.04.2023 - 14:19

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Elazığ milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Elazığ milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Elazığ milletvekili adayları kim? AKP Elazığ milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Elazığ milletvekili adayları tam listesi...

AKP ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

EROL KELEŞ

EJDER AÇIKKAPI

MAHMUT RIDVAN NAZIRLI

MÜCAHİT YANILMAZ

HASAN MURAT ÖZ