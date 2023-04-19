AKP Edirne milletvekili adayları kim? 2023 AKP Edirne milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Edirne milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Edirne milletvekili adayları kim? AKP Edirne milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Edirne milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Edirne milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Edirne milletvekili adayları kim? AKP Edirne milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Edirne milletvekili adayları tam listesi...
AKP EDİRNE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
FATMA AKSAL
TARIK HATİPLER
ERDİNÇ ÇEKİÇ
SEVDA NUR KURBAN
Resmi İlanlar
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