AKP Edirne milletvekili adayları kim? 2023 AKP Edirne milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 14:12

Güncelleme: 19.04.2023 - 14:12

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Edirne milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Edirne milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Edirne milletvekili adayları kim? AKP Edirne milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Edirne milletvekili adayları tam listesi...

AKP EDİRNE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

FATMA AKSAL

TARIK HATİPLER

ERDİNÇ ÇEKİÇ

SEVDA NUR KURBAN