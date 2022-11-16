Ankara'da 5 Afgan cinayeti: Uyutularak öldürülmüşler
Ankara'da geçen hafta aynı evde cansız bedenleri bulunan Afganistan uyruklu 5 kişinin, aynı ülke vatandaşı M.O.Y. tarafından ilaçla uyutulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.
Altındağ'daki Örnek Mahallesi'nde, 10 Kasım günü, Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu. Asadullah Rahimy'nin iple bağlandıktan sonra boğularak, Sarfarz Sayaz, Habibollah Jora Khan, Abdul Halım Roozi Qul ve Abdurrahman Azizi'nin ise bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.
Göç İdaresi’nde kayıtları olan 5 kişinin, farklı işlerde çalıştığı belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, 5 Afgan’ın, yine aynı ülke vatandaşı M.O.Y. tarafından ilaçla uyutulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.
Şüphelinin, cesetler bulunmadan 1 gün önce Pakistan üzerinden Afganistan'a kaçtığı ileri sürüldü. Öldürülen 5 kişinin daha önce M.O.Y.'ye, ailelerine ulaştırması için para verdiği; ancak katil zanlısının bu paraları Afganistan'a göndermediği öğrenildi.
Video Haberler
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
- Meslek aşkı herkesi hayran bırakıyor
- 60 yıldır saat tamir ediyor
- Genç çiftçi atıl araziyi tarıma kazandırdı
- Para kasaları, ‘can dostlara’ yuva oluyor
- SADAT İslam Birliği Bakanlığı önerdi
- ABD Büyükelçiliği'nden Soylu'ya yanıt
- Başıboş at, bulvarda otomobile çarptı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Talimat gelince...'
- Tarkan yeni şarkısı 'Son Durak' için tarih verdi
- Dolarda tsunami geliyor!
- 'Sizin yeriniz bakan koltuğu değil, sanık sandalyesi'
- NATO üyesi Polonya'daki bir köye füze düştü
- Polonya'yı vuran füzeyle ilgili 'son dakika' gelişmesi
- Yeni Akit'ten Kılıçdaroğlu'na davet
- O 'güllerin' sırrı çözüldü
- 'Keşke söylememiş olsaydım...'
- İşte 'Taksim' bombacısının yeni görüntüleri