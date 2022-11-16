Ankara'da 5 Afgan cinayeti: Uyutularak öldürülmüşler

16 Kasım 2022 Çarşamba, 16:05

Altındağ'daki Örnek Mahallesi'nde, 10 Kasım günü, Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu. Asadullah Rahimy'nin iple bağlandıktan sonra boğularak, Sarfarz Sayaz, Habibollah Jora Khan, Abdul Halım Roozi Qul ve Abdurrahman Azizi'nin ise bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

Göç İdaresi’nde kayıtları olan 5 kişinin, farklı işlerde çalıştığı belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, 5 Afgan’ın, yine aynı ülke vatandaşı M.O.Y. tarafından ilaçla uyutulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Şüphelinin, cesetler bulunmadan 1 gün önce Pakistan üzerinden Afganistan'a kaçtığı ileri sürüldü. Öldürülen 5 kişinin daha önce M.O.Y.'ye, ailelerine ulaştırması için para verdiği; ancak katil zanlısının bu paraları Afganistan'a göndermediği öğrenildi.