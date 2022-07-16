Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Truss’ın 'göçmen planı'na tepki: Erdoğan bunu yapamaz, yaptırmayacağız

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 23:36

İngiltere'de başbakanlık için yarışan Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın sığınmacıların Ruanda'ya gönderileceği programa Türkiye gibi ülkeleri de ekleyerek genişletmeyi planladığı öne sürüldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, ABD'nin Türkiye hakkında F-16 kararıyla ilgili yaptığı paylaşımı alıntılayarak duruma tepki gösterdi.

"ERDOĞAN BUNU YAPAMAZ, YAPTIRMAYACAĞIZ"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden F-16' kararıyla ilgili "Erdoğan ucuz propagandalar dışında elle tutulur hiçbir şeyi bu ülkeye kazandıracak durumda değildir. Öyle "dış güçler" demeyi falan bıraksınlar. Batı, Erdoğan rejimine düşman değildir. İddia ediyorum, Batı çok şey bildiği ve elinde tuttuğu bu tarz liderlere bayılır ve destekler" ifadelerinin yer aldığı paylaşımı hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Batı böyle kullanışlı rejimleri sever. Milletimiz müsterih olsun; Erdoğan bunu yapamaz, yaptırmayacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

İngiltere Dışişleri Bakanı, Başbakan olursa Ruanda'nın yanı sıra Türkiye'ye de göçmen gönderilebileceğini söyledi. Erdoğan'ın dış güçler palavrasını artık bir kenara itelim. Batı böyle kullanışlı rejimleri sever. Milletimiz müsterih olsun; Erdoğan bunu yapamaz, yaptırmayacağız.

İngiltere Dışişleri Bakanı, Başbakan olursa Ruanda'nın yanı sıra Türkiye'ye de göçmen gönderilebileceğini söyledi. Erdoğan'ın dış güçler palavrasını artık bir kenara itelim. Batı böyle kullanışlı rejimleri sever. Milletimiz müsterih olsun; Erdoğan bunu yapamaz, yaptırmayacağız. https://t.co/D8eVSjYIY9 pic.twitter.com/K3rCCuXZlq — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 16, 2022

THE TİMES: İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI GÖÇMENLERİ TÜRKİYE'YE GÖNDERMEYİ ÖNERDİ

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlık için yarışan Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmenleri Ruanda'ya sınır dışı etme programına Türkiye'yi de dahil etmek istediği iddia edildi.

The Times'ın haberine göre, Liz Truss milletvekilleriyle yaptığı görüşmede, başbakan seçilmesi halinde Ruanda'ya göçmenlerin sınır dışı edilmesi programına başka ülkeleri de dahil etmeyi önerdiğini söyledi. Gazeteye konuşan kaynak, Truss'ın Ruanda'yla yapılan anlaşmanın bir benzeri için Türkiye'yi "potansiyel" olarak gördüğünü belirterek, "Türklerin buna hazır olup olmadığı başka bir soru" dedi.

Muhafazakar Parti milletvekili Christopher Chope ise Truss'ın kendisine Türkiye ve İspanya'nın adını vererek başka ülkelerle de Ruanda benzeri anlaşmalar yapmak istediğini söylediğini ifade etti. İngiltere'ye yasa dışı ulaşan göçmenlerin Ruanda'ya gönderilmesi için 14 Nisan'da iki ülke arasında "Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklığı" isimli anlaşma imzalanmış, göçmen hakları savunucuları söz konusu anlaşmayı "insanlık dışı" olarak nitelendirmişti.