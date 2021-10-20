Ankara, AİHM kararına uyulması çağrısı yapan 10 ülkeye tepki gösterdi

20 Ekim 2021 Çarşamba, 04:00

İş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılması için ortak çağrıda bulunan ABD, Almanya ve Fransa’nın da aralarında bulunduğu 10 ülkenin büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı. Ankara tarafından “Türk yargısına baskı girişimi” olarak nitelendirilen ortak çağrıya katılan büyükelçilere Türkiye’nin tepkisi Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı tarafından iletildi.

Gezi ve 15 Temmuz darbe girişimi davaları kapsamında tutuklu bulunan Kavala’nın tutukluluğunun 1 Kasım’da dördüncü yılını dolduracak olması dolayısıyla ABD, Almanya, Fransa, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın Ankara Büyükelçilikleri önceki akşam ortak bir açıklama yapmıştı.

‘HUKUK DEVLETİ İLKESİNİ GÖLGELİYOR’

Kavala hakkındaki yargılamada farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesinin “Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelediği” kaydilmişti. Açıklamada “Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleriyle ve ulusal kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz” ifadelerine yer verilmişti.

Ortak açıklamanın yayımlanmasının ardından bu ülkelerin büyükelçileri önceki gece Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Bunun üzerine büyükelçiler ve büyükelçileri Ankara’da bulunmayan elçiliklerin maslahatgüzarları dün sabah saatlerinde Dışişleri Bakanlığı’na gitti. Edinilen bilgiye göre büyükelçiler Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı ile görüştü. Kaymakcı, büyükelçilere Türkiye’nin tepkisini iletti. Büyükelçilere herhangi bir diplomatik nota verilmediği bildirildi. Büyükelçilerin görüşmede ortak açıklamaya dair herhangi bir izahat getirmediği, Türkiye’nin resmi tepkisini aldıktan sonra bakanlıktan ayrıldığı öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamada, Kavala hakkında yapılan çağrıyı “diplomatik teamüllere aykırı” olarak nitelendirdi. “Bu ülkelerin Büyükelçileri/Maslahatgüzarlarına, bağımsız yargı tarafından yürütülen hukuki bir süreçle ilgili bu hadsiz açıklamanın kabul edilemez olduğu, hukuki süreçlerin siyasallaştırılmasına ve Türk yargısına baskı yapmaya yeltenen bu açıklamanın reddedildiği, söz konusu açıklamanın büyükelçilerin savunduğunu iddia ettikleri hukukun üstünlüğü, demokrasi ve yargı bağımsızlığına da aykırı olduğu iletilmiştir” denildi.

‘VİYANA UYARISI’

“Türkiye’nin insan haklarına saygılı, demokratik bir hukuk devleti olduğunun vurgulandığı ve Türk yargısının bu tür sorumsuz açıklamalardan etkilenmeyeceğinin hatırlatıldığı” da belirtilirken açıklamada, AİHM’nin kararlarına yönelik uygulamalarda çifte standartlı bir yaklaşım olduğu görüşü dile getirildi. “Büyükelçiler/Maslahatgüzarlar Viyana Sözleşmesi kapsamında görevlerinin sorumlulukları içerisinde kalma konusunda uyarılmışlardır” ifadesi yer aldı. Öte yandan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptıkları açıklamalarla büyükelçilerin ortak çağrısına tepki gösterdi.