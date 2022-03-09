Ankara Barosu eski yönetiminin yargılandığı davaya Ali Erbaş'ın katılma talebi kabul edildi
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan’ın da aralarında olduğu eski Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyelerinin, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ‘cinsel yönelim’ ile ilgili hutbesine karşı yaptıkları açıklama nedeniyle yargılandıkları davada, Ali Erbaş’ın davaya katılma talebi kabul edilirken Diyanet İşleri'nin katılma talebi reddedildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın suç duyurusu üzerine, dönemin Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan’ın aralarında olduğu baro yönetim kurulu üyeleri hakkında ‘kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret’ suçlamasıyla açılan davanın üçüncü duruşması, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yapıldı.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NA RET, ALİ ERBAŞ'A KABUL
Duruşmada davaya katılma talepleri karara bağlandı. Mahkeme heyeti, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın davaya katılma talebini kabul ederken Diyanet İşleri Başkanlığı’nın davaya katılma talebini reddetti.
Mütalaa hazırlaması için dosyanın iddia makamına gönderilmesine karar veren mahkeme, davayı 22 Haziran'a erteledi.
NE OLMUŞTU?
Hacı Bayram Camisi'nde verdiği cuma hutbesinde Prof. Dr. Ali Erbaş; "Ey insanlar, İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti.
Yılda yüzbinlerce insan gayrimeşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullanmıştı.
Ankara Barosu, hutbeyle ilgili, 'Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın insanlığın bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef gösterdiği konuşmasıyla ilgili basın açıklaması' başlıklı açıklama yayınlamıştı. Yapılan basın açıklamasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmıştı, Diyanet İşleri Başkanlığı da ayrıca suç duyurusunda bulunmuştu. Her iki soruşturma daha sonra birleştirilmişti.
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