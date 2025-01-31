Ankara Barosu: 'Kararın yargı denetimiyle ortadan kaldırılarak yanlıştan dönüleceğine inanıyoruz'
Ankara Barosu, beş teğmenin TSK’dan ihraç edilmesine ilişkin “Teğmenlerin ihracına ilişkin karar, toplum vicdanında yok hükmündedir. Türk subaylarının, ülkemizin kurucusu ve ebedi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılıklarını yaptırıma tabi tutan bu kararın yargı denetimiyle ortadan kaldırılarak yanlıştan dönüleceğine inanıyoruz. Ankara Barosu olarak sürecin takipçisi olacağı” açıklamasını yaptı.
Ankara Barosu, ''Mustsafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganı atan mezun teğmenlerden beş teğmenin TSK’dan ihraç edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni’nde, bir geleneğin devamı olarak, Atatürk’e ve Türk ordusuna bağlılığını ifade eden beş teğmene ve sıralı üç disiplin amirine ‘Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası’ verilmesine ilişkin karar; toplum vicdanında yok hükmündedir. Türk subaylarının, ülkemizin kurucusu ve ebedi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılıklarını yaptırıma tabi tutan bu kararın yargı denetimiyle ortadan kaldırılarak yanlıştan dönüleceğine inanıyoruz. Ankara Barosu olarak sürecin takipçisi olacağımızı meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.”
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