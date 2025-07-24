Ankara Barosu'ndan bir avukatın haciz mahallinde silahlı saldırıya uğramasına tepki

İstanbul Barosu’na kayıtlı bir avukat, Ankara’da haciz işlemi sırasında silahlı saldırıya uğradı. Ankara Barosu, saldırıya tepki gösterirken sürecin ilk anından itibaren adli ve sağlık gelişmelerini yakından takip ettiklerini bildirdi.

Ankara Barosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Barosu mensubu bir meslektaşımız Ankara'da mesleki faaliyetini yürütürken haciz mahallinde silahlı saldırıya uğramış ve ağır şekilde yaralanmıştı. Ankara Barosu Başkanı, Yönetim Kurulu ve Avukat Hakları Merkezi, olayın ilk anından itibaren hem adli süreci hem de meslektaşımızın sağlık durumunu; Türkiye Barolar Birliği ve İstanbul Barosu’yla tam koordinasyon halinde yakından takip etmiştir. Faillerden, silahlı saldırıyı gerçekleştiren ikisi yakalanmış dün itibarıyla tutuklanmıştır. Ankara Barosu olarak; savunmaya yönelik saldırılarla kararlılıkla mücadele edeceğimizi bir kez daha belirtir, meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadesi kullanıldı.