Ankara Barosu’nun 14. Uluslararası Hukuk Kurultayı başladı: 'Savunmayı geri çekmeyeceğiz'

Ankara Barosu’nun iki yılda bir düzenlediği “Uluslararası Hukuk Kurultayı”nın 14’üncüsü bugün Türkiye Barolar Birliği (TBB) Av. Özdemir Özok Kongre Merkezi’nde başladı. Kurultaya Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri Kenan Yaşar ve Selahattin Menteş ile İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, Türkiye Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Tamer Ercanlı, Kırıkkale Barosu Başkanı Av. Turan Zeki, Tokat Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Merve Bıçakçı ve önceki dönem Ankara Barosu Başkanları Av. Hakkı Süha Okay, Av. Sema Aksoy, Av. Hakan Canduran katıldı. TBB Başkanı Erinç Sağkan, AYM Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Aliye Mine Çoşkun, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ise kurultayın iyi geçmesi için temenni iletileri gönderdi.

''AVUKATLIK KORUNMASINA YÖNELİK ULUSLARARASI SÖZLEŞME’YE TARAF OLUNMALI''

Kurultayın açılış konuşmalarından önce Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren SGK avukatı Zekeriya Polat için basın açıklaması düzenlendi. Ankara Barosu Başkanı Av. Mustafa Köroğlu; “Polat yalnızca bir avukat değildi; bir eşti, bir babaydı, bir evlattı, bir kamu emekçisiydi. Savunma görevini yerine getirirken aramızdan koparıldı. Bu nedenle Ankara Barosu olarak, ‘İnsan Haklarının Küresel Krizi’ temasıyla gerçekleştirdiğimiz kurultayı, görevi nedeniyle öldürülen meslektaşımız Av. Zekeriya Polat’a ithaf ediyoruz. Avukata yönelen her saldırı; halkın hak arama özgürlüğüne, adil yargılanma hakkına ve hukuk devletine yönelmiş bir saldırıdır. Avukatı hedef haline getiren dil, bu şiddetin zeminidir. Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen Avukatlık Mesleğinin Korunmasına Yönelik Uluslararası Sözleşme’ye derhal taraf olunmalıdır” dedi.

''SİLİVRİ’Yİ DUYUNCA AKILLARA HUKUKSUZLUK GELİYOR''

Av. Polat için yapılan basın açıklamasının ardından kurultayın açılışına geçildi. Kurultayda davetli olup katılamayan isimlerin iletileri okundu. TBB Başkanı Sağkan, İstanbul Barosu davasına katılım sağladığı için katılamadığını, Silivri’de olduğunu belirterek; “Silivri’nin adını duyunca hepinizin aklında ülkemizde haksız tutuklamalar, gözaltılar, hukuksuzluklar geliyor” dedi.

''HİÇBİR ŞEYİN BİR HAYAT KADAR DEĞERİ YOKTUR''

Kurultayın açılış konuşmasını yapan Av. Köroğlu; “İnsan haklarının küresel krizi karşısında tarafsızlık mümkün değildir. Ankara Barosu olarak bizler; hukukun insanı koruma iddiasından vazgeçmeyeceğiz, savunmayı geri çekmeyeceğiz ve bu krize karşı sözü, itirazı ve mücadeleyi canlı tutmaya devam edeceğiz. Bir hayatı yaşanabilir kılmak ve ‘yaşandığını’ söyleyebilmek için haklara ihtiyacımız var. Haklar, bir hayatın değeri olduğunu gösterir. Görünen o ki bugün yeryüzünde, bir hayatın hiçbir değeri yoktur diyenler olabilir; ama hiçbir şeyin de bir hayat kadar değeri yoktur” ifadelerini kullandı.

''DEMOKRASİ VE ANAYASACILIK TOTORİTER REJİMLERİN TEHDİDİNDE''

Avrupa Barolar Avrupa Barolar Federasyonu Başkanı sıfatıyla Frankfurt Barolar Başkanı Av. Dr. Michael Griem ile anayasa hukukçusu ve UNESCO Kürsü Başkanı Prof. Dr. Bertil Emrah Oder de birer konuşma yaptı. Oder; dünyadaki son gelişmelerle demokrasilerin otoriter rejimler tarafından tehdide uğradığını, anayasacılığın da otoriter rejimler tarafından “araçsallaştırılma” tehlikesinde olduğunu belirtti. Kurultay, pazar gününe kadar sürecek ve 3 salonda toplam 18 oturum düzenlenecek. Kurultayın sonunda ise bildirge yayımlanacak.