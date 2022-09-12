Ankara Barosu'ndan '12 Eylül' açıklaması
Ankara Barosu, 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde, “Ankara Barosu olarak, ‘üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü’ şiarıyla ülkemizin çoğulcu demokrasisini, laik yapısını, yargı bağımsızlığını, kuvvetler ayrılığını ve insanca yaşama hakkını hedef alan tüm darbeleri ve darbe girişimlerini lanetliyoruz” açıklamasını yaptı.
Ankara Barosu, 12 Eylül askeri darbesinin 42. yıl dönümü dolayısıyla bugün yazılı bir açıklama yaptı.
Baro’dan yapılan açıklama şöyle:
“12 Eylül darbesi, hukukun askıya alınarak aklın ve vicdanın tutulmasıyla zulüm ve baskının normalleştirilmeye çalışıldığı ve yaşam hakkına acımasızca saldırının dışa vurumu olarak tarihimizin karanlık bir sayfasıdır.
Çünkü 12 Eylül darbesi, dikta anlayışıyla insan hak ve özgürlüklerini hiçe sayarak unutulması mümkün olmayan acıların yaşanmasına yol açmıştır.
Ankara Barosu olarak, ‘üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü’ şiarıyla ülkemizin çoğulcu demokrasisini, laik yapısını, yargı bağımsızlığını, kuvvetler ayrılığını ve insanca yaşama hakkını hedef alan tüm darbeleri ve darbe girişimlerini lanetliyoruz.”
Ankara Barosu olarak “Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü” şiarıyla ülkemizin çoğulcu demokrasisini, laik yapısını, yargı bağımsızlığını, kuvvetler ayrılığını ve insanca yaşama hakkını hedef alan tüm darbeleri ve darbe girişimlerini lanetliyoruz. pic.twitter.com/by0N7M1DT9— Ankara Barosu (@ankarabarosu) September 11, 2022
Video Haberler
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
- Yuvadan çıkışlarını heyecanla izlediler
- 3 katlı evi 6 günde soydular
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da AVM'de iki grup arasında silahlı kavga
- Erdoğan için harekete geçildi
- Alparslan Türkeş'in kurmayından Kılıçdaroğlu’na destek
- 'Caner'i bugün kaybettik'
- Yunus Akgün: 'Artık üstümüzden attık'
- Ümit Özdağ açıkladı!
- Cumhur İttifakı'na soğuk duş
- Büyükelçi Mercan'ın adı dosyada...
- Türbanın şekline de karıştı!
- 'AKP'nin ülkeyi çökertme projesi'