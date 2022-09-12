Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten '12 Eylül' paylaşımı

12 Eylül 2022 Pazartesi, 11:25

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümü sebebiyle bir mesaj paylaştı.

Çelik’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“12 Eylül Referandumu! Gülen; ‘mezardakilere bile oy kullandırmak lazım..’ Erdoğan; ‘Okyanus ötesinden bu sürece destek veren tüm kardeşlerimi de kutluyorum.’ Sonuç; Yargı, bütünüyle FETÖ'ye teslim edildi! O süreçte Hakimlikten istifa etmek zorunda kalmıştım! #12Eylül”