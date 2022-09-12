Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten '12 Eylül' paylaşımı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümü nedeniyle yaptığı paylaşımda; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen’in 12 Eylül referandumuyla ilgili açıklamalarını anımsattı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümü sebebiyle bir mesaj paylaştı.
Çelik’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
“12 Eylül Referandumu! Gülen; ‘mezardakilere bile oy kullandırmak lazım..’ Erdoğan; ‘Okyanus ötesinden bu sürece destek veren tüm kardeşlerimi de kutluyorum.’ Sonuç; Yargı, bütünüyle FETÖ'ye teslim edildi! O süreçte Hakimlikten istifa etmek zorunda kalmıştım! #12Eylül”
12 Eylül Referandumu!— Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) September 12, 2022
Gülen; "mezardakilere bile oy kullandırmak lazım.."
Erdoğan; "Okyanus ötesinden bu sürece destek veren tüm kardeşlerimi de kutluyorum."
Sonuç; Yargı, bütünüyle FETÖ'ye teslim edildi!
O süreçte Hakimlikten istifa etmek zorunda kalmıştım!
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#12Eylül
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