Ankara Barosu'ndan 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı
Ankara Barosu, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Açıklamada, "Demokratik hukuk devleti olmanın temel koşulları arasında yer alan halkın haber alma hakkı; basının, hiçbir tahakküm ya da nüfuza bağlı olmaksızın, özgürce haber yapabilmesi ile temin edilebilir" ifadelerine yer verildi.
Ankara Barosu, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde açıklamalarda bulundu. Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Demokratik hukuk devleti olmanın temel koşulları arasında yer alan halkın haber alma hakkı; basının, hiçbir tahakküm ya da nüfuza bağlı olmaksızın, özgürce haber yapabilmesi ile temin edilebilir.
Kamuya mal olmuş kişiler hakkında yahut direkt kamuoyunu ilgilendiren konularda, halkın haber alma hakkı bilinci altında, özgürce, kişilik haklarına saygılı, güncel, tarafsız ve gerçek haber yapan tüm basın emekçilerinin 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutluyoruz."
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