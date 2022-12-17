Ankara Barosu'ndan çocuk istismarına karşı 'ihbar' hattı
Geçen günlerde Hiranur Vakfı'nın yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunan Ankara Barosu bu kez yine çocuk istismarına karşı harekete geçti. Baro, başlattıkları kampanya kapsamında Ankara’daki bilboardlara 'ihbar hattı' telefon numarasının bulunduğu afişler astı.
Ankara Barosu, çocuk istismarının her türlüsüne karşı farkındalık kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında Ankara’daki bilboardlara İhbar hattı telefon numarasının bulunduğu afişler astı.
"MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"
Barodan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Çocukların, aile sevgisi ile büyüdükleri, sağlıklı beslenebildikleri, güven içinde parklarda oynayabildikleri, para kazanmak zorunda olmadıkları, okullarına huzurla gidebildikleri, akşamları hayaller kurarak uyudukları güne dek... Kısacası her bir çocuk, 'çocukluğunu yaşayana dek' hukuki mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyuna duyururuz.”
İhbar hattı tel: 444 43 06
NE OLMUŞTU?
İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğradığının ortaya çıkması Türkiye gündemindeki yerini korurken; Ankara Barosu vakfın yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.
Baro başkanı Mustafa Köroğlu, “Tüm Barolar ve Adalet Bakanlığı’na da çağrıda bulunarak hukukçuların, haksızlığa uğrayan çocukların sesi olarak yetişmesine katkıda bulunmaya ve somut bir adım atmaya davet ediyoruz” demişti.
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