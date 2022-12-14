6 yaşındaki çocuğa istismar skandalı: Ankara Barosu, Hiranur Vakfı yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu

14 Aralık 2022 Çarşamba, 17:22

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğradığının ortaya çıkması Türkiye gündemindeki yerini koruyor.



Son olarak Ankara Barosu, vakfın yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Baro başkanı Mustafa Köroğlu, “Tüm Barolar ve Adalet Bakanlığı’na da çağrıda bulunarak hukukçuların, haksızlığa uğrayan çocukların sesi olarak yetişmesine katkıda bulunmaya ve somut bir adım atmaya davet ediyoruz” dedi.

Köroğlu, şunları söyledi:

“6 yaşında bir çocuk, okula gönderilmiyor; toplumdan, sosyal hayattan koparılıyor ve çok acı bir şekilde düşünürken, konuşurken anlatmakta zorlandığımız cinsel istismara yıllarca maruz kalıyor. Ne yazık ki karşılaştığımız bu olay ne ilk ne de son. Biliyoruz ki tarikatlar, Türkiye'de, din adı altında ve dini duyguları sömürerek çocukları büyük bir karanlığa sürüklüyor. Çocuklar, aile ve sosyal hayatlarından koparılıyor, eğitim hakları ellerinden alınıyor, türlü biçimde istismara maruz bırakılıyorlar. Üstelik laik bir hukuk devleti olan ülkemizde, geleceğimiz olan çocukların korunması mümkün. Hepimizin hem bireysel hem toplumsal çabalar ile haksızlığa ‘dur’ diyebilme gücümüz var."

“HUKUKİ PROSEDÜRÜN İVEDİLİKLE BAŞLATILMASINI TALEP EDİYORUZ”

"Bugün Ankara Barosu olarak, yıllar süren istismara ‘dur’ demeyen, göz yuman ve anlaşılıyor ki kendi içinde normalleştiren Hiranur Vakfı yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu ve bu suçun Hiranur Vakfı yöneticilerinin bilgisi dahilinde işlenmiş olması, devamına göz yumulması nedeni ile yöneticilerin görevlerine son verilmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvurumuzu yaptığımızı bildiririz. Hukuki prosedürün ivedilikle başlatılmasını talep ediyoruz."

“18 YAŞINDAN ÖNCE HERKES ÇOCUKTUR”

"Maalesef hukuk sistemimiz, bu olayda, çocuğun korunmasında başarısız olmuştur. İddia olunana göre, mağdur henüz 14 yaşındayken hukuk sistemine girmiş, ancak dosyanın üstünün örtülmesi sağlanmış, çocuk daha fazla mağduriyete uğramaktan kurtarılabilecekken istismar dolu bir hayata geri dönmeye mahkum edilmiştir. Bu durum, hukuk mücadelemizin önemini gözler önüne sermektedir. Çocukların ihmal ve istismarı bazen kapalı kapılar ardında, bazen hepimizin bildiği, ancak içi boşaltılmış ahlaki değer yargıları altında gizlenerek gerçekleşmektedir. Üstüne basa basa belirtmek gerekir ki 18 yaşından önce herkes çocuktur ve çocuklar hiçbir şart ve koşulda evlilik birliğinin tarafı olamazlar.

Ne yazık ki hâlâ hukuk sistemimizde çocuklara, 16 yaşında mahkeme kararı ile evlenme izni verilebilmektedir. Oysaki hiçbir durum, bir çocuğun evlendirilmesine gerekçe olarak gösterilemez. Hepimiz, bireysel ve toplumsal olarak, her alanda çocuk ihmal ve istismarına ‘dur’ demekle yükümlüyüz. Çocuğun korunmasına yönelik en büyük mücadelenin hukuk alanında verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle Ankara Barosu olarak, çocuk istismarının her türlüsüne karşı seferberlik başlatıyoruz. Bize 444 43 06 numaralı ihbar hattı üzerinden ihbarda bulunabilirsiniz."

BAROLARA VE ADALET BAKANLIĞI’NA ÇAĞRI