Ankara Barosu'ndan maden faciası açıklaması: 'Kaza değil sorumsuzluk'

15 Ekim 2022 Cumartesi, 17:37

Ankara Barosu, Bartın Amasra’da yaşanan ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanan maden faciasına ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Baro’nun açıklaması şöyle:

“14 Ekim 2022 tarihinde Bartın’ın Amasra İlçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi kömür ocağında meydana gelen faciada şu ana kadar 41 madencimiz yaşamını yitirmiş, onlarca madencimiz yaralanmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından facianın gerekçesinin grizu patlaması olduğu açıklanmıştır.

“YAŞANANIN İŞ KAZASI DEĞİL, DENETİMSİZLİK”

Soma ve Ermenek Faciası’nın acısı henüz dinmemiş, sorumlular hala cezalandırılmamışken Bartın’da yaşanan faciaya ilişkin basına yansıyan ilk haberlerde Sayıştay raporlarında tehlike ve risklere işaret edildiği bilgileri yer almaktadır.

Yaşananın iş kazası değil, denetimsizlik ve ihmaller sonucu bir iş cinayeti olduğu, ölümün madenciliğin fıtratından kaynaklanmadığı gerçeği asla unutulmamalıdır.

Ankara Barosu olarak, sorumluların hukuk önünde hesap vermeleri için soruşturma ve devamı süreçlerin takipçisi, yaşamını yitiren madencilerimizin ailelerinin ve yaralı emekçilerimizin yanında olacağız”