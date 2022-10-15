Ankara Barosu: 'Sansür Yasası' hukuki değildir

15 Ekim 2022 Cumartesi, 16:12

Kamuoyunda “sansür yasası” olarak bilinen; internet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören, 40 maddelik kanun teklifi; dün akşam TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP’nin oyları ile kabul edildi.



Ankara Barosu, 10 maddelik bir açıklama ile yasanın hukuki olmadığını söyledi.

Ankara Barosu'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"1-İfade ve basın özgürlüğünün sınırlanmasını kabul etmiyoruz!

2-Siyasal iktidarın “Dezenformasyon Yasası” adını verdiği; buna karşın, kamuoyunda haklı bir şekilde "Sansür Yasası" olarak anılan, basın kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun getirdiği düzenlemeler, özgürlükleri tehdit etmektedir.

3-Basının tahakküm altına alınmaya çalışıldığı günümüzde, yeni bir cezalandırma aracı yaratılmıştır.

4-Mevzuatın öngörülebilir ve belirli olması ilkelerine aykırı olan bu düzenlemeyle, herkes suçun faili olma tehdidi altındadır. Bu durumda ülkede, hukuk güvenliğinin varlığından söz edilemez.

5-İfade ve basın hürriyetini kısıtlayan bu düzenleme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasaya açıkça aykırıdır.

6-Bir kanun maddesi, pozitif hukukta vücut bulmuş olsa da temel haklara ilişkin uluslararası sözleşmeler ve Anayasaya uygun değilse; o hükmün, hukuk devleti ilkesine uygun olduğundan söz edilemez.

Bu hâliyle “Sansür Yasası” hukuki değildir.

7-Kanunla getirilen, yanıltıcı bilginin yayılması ifadesi yürürlükte kalırsa, içinden çıkılmaz bir hukuki tartışma alanı doğuracağı gibi, hangi ifadenin yanıltma amacı taşıdığı konusunda, objektif bir kriter oluşturma imkânı bulunmamaktadır.

8-Bütün bu hususlar çerçevesinde, “yanıltıcı bilgi” kavramından hareketle ulaşılacak yerin; insanların, toplumsal meselelerde herhangi bir fikir beyan etmekten çekineceklerini ve dolayısıyla da toplumun tamamının sesinin kesilmesine yol açabileceğini belirtmek gerekmektedir...

9-Bu kanun değişikliğiyle, siyasi iktidar fiilen uygulamaya çalıştığı düşman ceza hukukuna yasal zemin oluşturmuştur.

10-Avukatlık Kanununun 76. maddesi gereği Ankara Barosu, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını eylemli olarak savunmaya ve korumaya dün olduğu gibi bugün de devam edecektir. "