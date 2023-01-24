Ankara Barosu’ndan ‘Tehlikedeki Avukat Günü’ eylemi

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 17:19

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 17:19

Ankara Barosu, 24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü nedeniyle eylem düzenledi. Bu kapsamda avukatlar, Ankara Adliyesi’nden Ankara Barosu’na yürüdü. Yürüyüşe, CHP milletvekilleri Ali Haydar Hakverdi ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu da destek verdi.

Yürüyüşte “Savunma susmadı, susmayacak” ve “Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları atıldı. Yürüyüşün ardından baro binası önünde basın açıklaması düzenlendi. Ankara Barosu Başkanı Köroğlu, 24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü’nün tarihine işaret etti ve “Atocha Katliamı olarak nitelendirilen, 24 Ocak 1977’de dört avukat ve bir iş arkadaşları, mesleklerini ifa ettikleri için Madrid’de bulunan Atocha 55 adresinde katledildi. 2010’dan bu yana 24 Ocak, her yıl bir ülkeye odaklanan ve odak ülkenin avukatlarının içinde bulunduğu duruma yetkililerin, kamuoyunun ve basının dikkatini çekmek için etkinlikler düzenlenen bir tarih” dedi. Köroğlu, bu yıl 24 Ocak’ın Afganistan’a odaklandığını söyledi.

'KUŞATMA ALTINDAYIZ'

Avukatların her anlamda tehlikede olduğunu, ofislerinde darp edildiğini, haciz sırasında öldürüldüğünü, ekonomik bunalıma sürüklendiğini vurgulayan Köroğlu, “Her anlamda otoriterleşen iktidar sahipleri; hedeflerine, baskılara en çok ses çıkaran avukatları koymaktadır. Mesleğin doğası gereği hak arayan, itiraz eden avukatlara boyun eğdirilmeye çalışılmaktadır. Meslek şartları iyileştirilmekten kasıtlı olarak kaçınılmakta ve avukatlar her gün daha çok tehlike altında bırakılmaktadır. Mesleki olarak dört bir yandan kuşatma altındayız” diye konuştu.

‘HUKUKA SAYGILI OLDUN’

Köroğlu, şunları kaydetti:

“Baskıcı iktidarlar dünyanın her yerinde olduğu gibi mesleğimizin özgürlük alanını ellerinden geldikleri kadar daraltmaya, avukatlık mesleğini yok etmeye ve buna dair yasalar çıkarmaya, bizleri tehdit etmeye devam etti. Baroları bölmeye çalışıp, numaralı barolar yaratıp avukatı avukata hedef gösterdiler. Hukuk tarihimizin her döneminde avukatlar tehlike altındaydı. Bu yüzden onurlu mücadelelerinden vazgeçmemeyi canları ile ödeyenler oldu. Tıpkı önceki başkanlarımızdan avukat Muammer Aksoy ve Diyarbakır Barosu Başkanlarımızdan avukat Tahir Elçi gibi. Bu cesur insanlardan bir diğeri de hukukçu, gazeteci Uğur Mumcu. Buraya Afganistan yönetimini Uluslararası Avukat Hakları normlarına saygılı davranmaya çağırmak için toplandık ama dünyanın tam ortasında, o normlara, uluslararası sözleşmelere imza atmış ülkemiz yönetimini de bu normlara ve hukuka saygılı olmaya çağırıyoruz. Ekmek ve özgürlük, insanca yaşamak, adalet, demokrasi ve daha iyi bir dünya için yaşamlarımızı ortaya koymaktan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz herkesin avukatıyız. Biz savunmanın sesiyiz. Biz tehlikedeysek siz de tehlikedesiniz.”