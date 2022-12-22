Bakan Bozdağ’ın ücret talebine yönelik tehdit gibi sözlerine Ankara Barosu yanıt verdi: ‘Boyun eğmeyeceğiz’
Cumhuriyet’e konuşan Ankara Barosu Başkanı Köroğlu, “Ekonomik koşulları hepimiz yaşıyoruz. Avukatlar dışarıda bırakılarak kurulmak istenen hiçbir sistem başarılı olamaz’ dedi.
61 baronun zorunlu müdafilik hizmeti ücretlerinin iyileştirilmesine yönelik açıklaması ve şiddet mağduru çocuk ve kadınlar dışında “CMK Otomatik Atama Sistemleri”ni 24 saatliğine kapatmasına tepki gösteren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni bir adli yardım sistemi kurulması için çalışma başlattıklarını söyledi.
CMK asgari ücret tarifesinin her yıl aralıkta hazırlandığını ve 1 Ocak’ta yürürlüğe girdiğini aktaran Bozdağ, “baroların buna karşın bildiri yayımlamasının kabul edilemeyeceğini” savundu. “CMK otomatik atama sistemlerinin kapatılması bir hakkın suistimali olduğu gibi adli destekten yararlanacak vatandaşlarımızın da mağdur edilmesi anlamına gelir” diyen Bozdağ, yeni bir adli yardım sistemi kurulacağını belirtti. Bozdağ’ın bu açıklaması “avukatsız yeni sistem” ve “barolara tehdit” olarak yorumlandı.
Cumhuriyet’e konuşan Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, kamu hizmeti olan adli yardım uygulamasının avukatsız olamayacağını ancak bakanlığın çalışmalara başladığının anlaşıldığını söyledi.
Avukatların zor durumda olduğunu vurgulayan Köroğlu, “Haklı taleplerimiz söz konusu. Burada bakanı rahatsız edecek bir şey yok. Baroları eğer tehdit ediyorsa, bu tehdidi kabul etmiyoruz. Böyle bir şeye asla boyun eğmeyeceğiz. Barolar her zaman insan haklarını, temel hak ve özgürlüklerini savunur.
Bunu yaparken de kendi meslek ve meslektaşlarını da savunmak zorundadır. Bu ücretlerle bu hizmetlerin yerine getirilmesi mümkün değil. Ekonomik koşulları hepimiz yaşıyoruz. Avukatlar dışarıda bırakılarak kurulmak istenen hiçbir sistem başarılı olamaz. Bunu bakanlık da çok iyi biliyor” ifadelerini kullandı.
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