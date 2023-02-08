Ankara Barosu'ndan tepki: İletişim hakkı engellenemez!

Sosyal medyaya kısıtlama getirilmesiyle ilgili açıklama yapan Ankara Barosu, "Temel insan haklarının başında yer alan iletişim hakkı engellenemez, yayın yasağı getirilemez" dedi.

ANKA
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 18:42
Ankara Barosu'ndan tepki: İletişim hakkı engellenemez!
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Sosyal medya platformu Twitter'a bir süredir erişim sağlanamıyor. Birçok kullanıcı anasayfa ve profillerin yüklenmemesi sorunuyla karşı karşıya kaldığını bildirdi. 

Ankara Barosu da getirilen kısıtlamaya tepki olarak bir açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada "Kamuoyunda basın yasağı getirileceği, Sosyal Medyanın yavaşlatılacağına dair bilgiler dolaşmaktadır. Dayanışmanın ve yardımlaşmanın en örgütlü biçimi Sosyal Medya üzerinden yapılmaktadır. Afet bölgesinde yardıma ihtiyaç duyan milyonlarca insan Sosyal Medya hesapları üzerinden haberleşerek hayatta kalmaya çalışıyor… Temel İnsan Haklarının başında yer alan iletişim hakkı engellenemez! Yayın yasağı getirilemez!" denildi.


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