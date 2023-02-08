İnsanlar göçük altında ve iletişime muhtaç! İktidara çağrı

Sosyal medya platformu Twitter'da bant daraltmaya gidildi. Haberleşmenin sağlandığı Twitter’a müdahale edilmesine yurttaşlar tepki gösterdi. İnsanların göçük altında kaldığını ve iletişime her zaman olduğundan daha fazla muhtaç olduğunu belirten yurttaşlar iktidara çağrı yaptı: Derhal bu vicdansızlığa son verin!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 17:47
İnsanlar göçük altında ve iletişime muhtaç! İktidara çağrı
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Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Yıkıcı deprem 10 ilimizi etkiledi. 

Binlerce bina yıkıldı on binlerce yurttaşımız göçük altında kaldı. Yaşanan büyük şok ve kaosun ardından yurttaşlar ihtiyaçlarını sosyal medya üzerinden duyurmaya çalıştı, sosyal medya iletileriyle yardım çağrısında bulunuldu. 

Sosyal medya her zaman olduğu gibi haberleşmenin odağı haline geldi. Ancak AKP iktidarı deprem felaketinin ardından bir kez daha sosyal medyaya müdahalede bulundu ve Twitter’da bant daraltmaya gidildi. 

Twitter’a uygulanan yavaşlatmaya anında tepki geldi. Birçok yurttaş VPN adresleri paylaşarak iletişimi canlı tutmayı önerdi. 

Pek çok kişi ise bant daraltmanın büyük bir hata olduğunu, hâlâ göçük altında olan insanların sosyal medya aracılığıyla yardım talep edeceğini, bunu görmezden gelmenin büyük bir hata olduğunu vurguladı.

AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki de Halk TV'de bugün katıldığı programda, Twitter'da uygulanan bant daraltlamasına tepki gösterdi. 

"VİCDANSIZLIK"

Mahruki tepkisinde, "Sosyal medyaya müdahale etmek vicdansızlık. İnsanlar bilgi alıyorlar, ihbarda bulunuyorlar. Suç işleyenler olabilir. Ama suç bireyseldir. Böyle bir olayda bile bunu yapıyor olmaları çok vicdansız" dedi.

Twitter'a yönelik kısıtlamayı VPN indirerek aşabilirsiniz.

https://s3.us-west-1.amazonaws.com/dwo-jar-kmf-883/download.html

https://deu.windscribe.com/download

https://www.nthlink.com/

 

 


Twitter Nasuh Mahruki Halk TV

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