Ankara Barosu'nun toplantısı sırasında yangın paniği

06 Mart 2022 Pazar, 07:47

Yangın, dün akşam saatlerinde Kızılırmak Mahallesi 1443'üncü Cadde'deki otelde çıktı.

Ankara Barosu'na kayıtlı avukatların toplantı yaptığı sırada, ilk belirlemeye göre otelin jeneratöründen kaynaklı yangın çıktı.

Yangın alarmının çalışmasıyla oteldeki misafirler tahliye edildi.

Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.