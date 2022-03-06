Kayseri'de komşular birbirine girdi: Yaralılar var
Kayseri'de husumetli oldukları öğrenilen komşu iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Hakşinas Sokakta meydana geldi.
Husumetli oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kavganın büyümesiyle taraflardan bazıları çevredeki iş yerlerinin camlarını kırarak, etraftaki bahçe duvarlarına zarar verdi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, kavgayı ayırdı. Kavgaya karıştıkları ve iş yerlerine zarar verdikleri belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
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