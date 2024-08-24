Yayınlanma: 24.08.2024 - 17:04

Güncelleme: 24.08.2024 - 17:04

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi'nin iş birliğiyle, Bağlum Stadyumu'nda "Birinci Taha Akgül Karakucak Güreşleri" düzenlendi. Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan ve güreş kariyerini sonlandıran Taha Akgül adına düzenlenen turnuvanın açılışına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Keçiören Belediyemizin öncülüğünde ve Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle bu ata sporumuzu destekliyor, yeni Ahmet Ayık'lar, Mahmut Atalay'lar, Taha Akgül'ler yetişsin istiyoruz" dedi.

Güreş kariyerini Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak sonlandıran Taha Akgül'ün onuruna Ankara'da Bağlum Stadyumu'nda "Birinci Taha Akgül Karakucak Güreşleri Turnuvası" düzenlendi.

Türkiye’nin tüm illerinden 80 kulüp ve 1500 sporcunun mücadele edeceği, 2 gün sürecek turnuvanın açılışına Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda altın ve Paris'teki olimpiyatlarda bronz madalya kazanan Taha Akgül'ün yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ile birçok CHP'li ilçe belediye ve ilçe başkanı katıldı.

''ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA GELENEKSEL HALE GELECEK''

Açılışta konuşma yapan Mansur Yavaş, Bağlum Spor adıyla yeni kurulan kulüp sayesinde Türkiye'de güreşin gelişimine katkı sunacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Son Olimpiyatlar'da gördük ki ata sporumuzdan istediğimiz sonucu alamadık. Oysa Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar bütün bu coğrafyada güreşin çeşitli şekilleri binlerce yıldır devam ediyor. Bu bizim ata sporumuz. Dolayısıyla dünyada yapılan bütün yarışmalarda en fazla adını duyuracağımız, şampiyonluk çıkaracağımız spor, ata sporumuz güreştir. Keçiören Belediyemizin öncülüğünde ve Ankara Büyükşehir iş birliğiyle bu ata sporumuzu desteklemek, yeni Ahmet Ayık'lar , Mahmut Atalay'lar, Taha Akgül'ler yetişsin istiyoruz. Bunun da en güzel yolu güreşe destek. Bugün Türkiye'nin her yerinden gelen 1500'ün üzerindeki sporcuyla başlıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda geleneksel hale gelecek olan ve çok daha fazla sporcunun katılımıyla başarılar bizim olacak."

ÖZARSLAN: BÜYÜK ONUR VE GURUR DUYUYORUM

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan da şöyle konuştu:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi olarak, bu geleneği sürdürmek ve gelecek nesillere aktarmak adına Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Keçiören Belediyesi Bağlum Spor ile birlikte organize ettiğimiz Taha Akgül Karakucak Güreşleri’ne ev sahipliği yapmaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz. Taha Akgül, ülkemizin adını dünya güreş tarihine altın harflerle yazdırmış, bir milli kahramanımızdır. Onun azmi, disiplini ve vatan sevgisi, gençlerimize ilham vermekte ve geleceğin pehlivanlarını yetiştirmemize vesile olmaktadır."

"Taha Akgül Karakucak Güreşleri" yıldızlar, gençler, büyükler olmak üzere üç kategoride yapılıyor. Yıldızlar kategorisini kazanan pehlivana 200 bin lira, gençler kategorsini kazanana 500 bin lira, büyükler kategorisini kazanan pehlivana ise araba hediye edilecek. Turnuvada finaller yarın yapılacak.