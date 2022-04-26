Ankara Büyükşehir Belediyesi: Kamu malı bile bile çürütülüyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, işletmesi kendilerinde olmayan ve mahkemenin devir kararı vermediği atıl durumdaki Ankapark için, "Ankapark göz göre göre çürütülmekte, kirli siyasi hesaplar nedeniyle heba edilmekte" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, işletmesi kendilerinde olmayan ve mahkemenin devir kararı vermediği atıl durumdaki Ankapark için, açıklama yaptı.
"Ankapark’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilmeme sebebi, kendi ayıplarının ortaya çıkmasından korkmalarıdır" denilen belediye açıklamasında, " Milletimizin huzurunda tekrar çağrı yapıyoruz: Ucuz siyasi hesaplarla Ankapark’ı çürütmeyin. Ankapark’ı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne geri verin. Halkın parasını heba etmeyin" ifadeleri kullanıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediyenin Ankapark'ın bakımını yapmadığı eleştirileri ile ilgili yazılı açıklama yaptı.
"GÖZ GÖRE GÖRE ÇÜRÜTÜLMEKTE"
Halen Ankapark’ın ABB’ye devredilmediği, mahkemeden kararın çıkmadığı anımsatılan açıklama şöyle:
"Konumu, boyutu ve finansmanı ile tüm uzmanların 'yapılmamalı' diye açıklama yaptığı ancak bir kişinin kararı ile yapılan ANKAPARK’ın 801 milyon dolarlık maliyetini internet sitemizdeki 'İsraf Sayfası' bölümünde kalem kalem yayınlamıştık.
Gelinen noktada, bazı kesimlerin gerçekleri bildikleri halde çamur siyasetinin kirli bir parçası olarak Ankara Büyükşehir Belediyesini 'parka bakmamak' ile suçladıklarını görmekteyiz.
Zararı önceden bilinmesine rağmen ısrarla yapımı tamamlanan bu parkta –ne olursa olsun- kamu kaynakları harcanmıştır. Halkın delikli kuruşunun hesabını veren bir yönetim olarak, her ne kadar baştan aşağı kadük bir proje olsa da, kamu kaynakları harcanan hiçbir projeyi heba etmeyi istemiyoruz.
Ankapark’ın işletmesi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde değildir. 801 milyon dolarlık park hurdaya dönmekte, her gün hırsızlık vakaları yaşanmakta ve kamu zararı milyonlarca lira artmaktadır. Bugüne kadar yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve resmen iflası açıklanan işletmeci, Ankapark’ı Belediyemize devretmemektedir. Mahkemeler ise devir kararı almamaktadır. İşletmecinin Ankapark’tan tahliyesinin ele alındığı ve 28 Şubat 2022 tarihinde görülen davada tedbir kararı kaldırılmamış ve yine erteleme kararı alınmıştır. Yeni duruşma tarihi 15 Haziran 2022 olarak belirlenmiştir.
Hâl böyle iken; Ankapark göz göre göre çürütülmekte, kirli siyasi hesaplar nedeniyle heba edilmekte ve siyasi yalancıların pişkince açıklamalarına payanda aracı olarak kullanılmaktadır.
Ankapark’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilmeme sebebi, kendi ayıplarının ortaya çıkmasından korkmalarıdır.
Milletimizin huzurunda tekrar çağrı yapıyoruz: Ucuz siyasi hesaplarla Ankapark’ı çürütmeyin. Ankapark’ı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne geri verin. Halkın parasını heba etmeyin."
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