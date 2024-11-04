Yayınlanma: 04.11.2024 - 14:40

Güncelleme: 04.11.2024 - 14:40

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BUGSAŞ 350 şoför alımı yapacağını açıkladı. Adayların 04.11.2024-05.11.2024 tarihlerinde BUGSAŞ A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne bizzat ya da https://ik.bugsas.com.tr adresinden saat 24:00’e kadar başvurması gerekmektedir. Peki, Ankara Büyükşehir Belediyesi şoför alımı başvurusu nasıl yapılır? ABB şoför alımı başvuru şartları neler?

ABB ŞOFÖR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ulaşım sektöründe Ankara Mücavir alanları içerisinde Şehir içi yolcu taşımacılığı alanında hizmet veren Şirketimize başvuracak Otobüs Sürücü adaylarının taşıması gereken şartlar;

? En az lise mezunu olmak,

? Kanunda belirtilen otobüs sürücü belgesine (E ya da D sınıfı) sahip olmak,

? 24 yaşını tamamlamış olmak ve 45 yaşından büyük olmamak,

? 657 sayılı yasanın 48/5.maddesinde belirtilen suçlardan mahkûm olmamak,

? Sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ve muayenelerine dair yönetmeliğe uygun tam teşekküllü hastanelerden “Sürücü Olmasında Engel Yoktur” sağlık raporu almak,

? Yargı kararıyla veya sağlık sorunları sebebiyle kamu haklarından mahrum bırakılmamak,

? İleri ve güvenli sürüş teknikleri konusunda bilgili olmak,

? Vardiyalı olarak Ankara içi çeşitli bölgelerde görev alabilecek,

? Güçlü iletişim becerilerine sahip olan,