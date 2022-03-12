Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden artan maliyetlere karşı esnafa destek geldi

12 Mart 2022 Cumartesi, 02:00

Akaryakıt fiyatlarına sık zam yapılması her kesimde olduğu gibi Ankara kent içi ulaşımı da sıkıntıya soktu.

Başkentte taksi, dolmuş ve özel halk otobüsleri fiyatlara zam yapılmasını istedi. Bir yolcunun otobüslere maliyetinin 10.5 TL’ye yükseldiğini belirten ve “kontak kapatma” eylemi yapan özel toplu taşıma esnafıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş anlaşma sağladı. Uzlaşmayla tam bilet 6.5, indirimli bilet 3.5 TL oldu.

Öğrencilere 225 biniş sağlayan kartın fiyatı da 90 TL’ye yükseltilirken, yasa ile ulaşımdan ücretsiz yararlananlar için Büyükşehir ulaşım sektörünü destekleyecek.

Yavaş’ın yönetimindeki belediye, salgın döneminde diğer esnafa olduğu gibi ulaşım sektöründeki esnafa da yardımlarda bulundu. Yavaş, bu yardımın miktarını, “90 milyon destekte bulunduk” diye açıkladı. Belediye bu destekleri sürdürme kararı aldı. Bunun amacı da yine Yavaş tarafından şöyle açıklandı:

“Biz özel halk otobüslerine yaklaşık bakanlığın 20 katı, 3 milyon 216 bin TL destek sağlamaktayız. Buradaki amacımız hem esnafımızın ayakta kalması hem de Ankaralıların bu ekonomik koşullarda daha fazla mağdur olmalarını engellemek.”

Özel toplu taşıma esnafı, her gün gelen zamlar nedeniyle ücretin en az 8 TL olmasını istiyor. Ücretsiz ulaşım sağlayan yurttaşlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın esnafa sağladığı destek ise yetersiz kalıyor. Sorunu belediyelerin çözmesi pek olanaklı değil, çünkü kimlerin kent içi ulaşımdan ücretsiz yararlanacağı yasayla belirlenmiş durumda. Yapılan saptamalara göre yalnızca Ocak 2022’de başkentteki 333 özel halk otobüsünde 1 milyon 100 bin kişinin yasadan kaynaklı ücretsiz taşındığı belirtiliyor. Aynı ay 1 milyon 145 bin kişi indirimli, 687 bin de öğrenci indirimli taşıma gerçekleşmiş. Ankara’da 5 Ocak’ta yapılan ulaşım zammından sonra maliyetlere yüzde 79 artmış. Belediyenin tespitlerine göre EGO Genel Müdürlüğü’nün gelirleri yakıt giderini dahi karşılamaya yetmiyor. Örneğin EGO, Ocak 2022’de 61 milyon 586 bin TL gelir elde etmiş, aynı ay 68 milyon 482 bin liralık yakıt tüketmiş.

Kent içi otobüs taşımacılığında bir yolcunun maliyeti, artışların ardından 10.5 TL olarak hesaplanmış. Fiyatlara yüzde 70 zam yapılması beklenirken, yapılan pazarlıklar sonucu zam düzeyi yüzde 44 düzeyinde tutuldu. Aradaki fark esnaf ve Ankaralılar adına Büyükşehir Belediyesi’nce karşılanacak. Yavaş, zammın dışında yasa ile yolcu taşıması yapan araçlara, her yolcu için destekte bulunulması için konuyu belediye meclisine getirmeyi planlıyor. Bu yardımlar ne kadar ücretsiz yolcu taşındığını belirleyen validatör cihazı kullanan esnafa yapılacak.

Kent içi ulaşımın Ankaralılara daha fazla yük olmaması için Yavaş’ın bir planı daha var. Yavaş, “Gerekirse dayanabildiğimiz ölçüde EGO otobüslerine zam yapmadan, belediyemizin bir büyük projesini askıya alıp tüm imkânlarımızla vatandaşlarımızın yanında olacağız” diyor. Ayrıca başkentte toplu taşıma hizmeti veren dolmuşların ücreti ise Ankara Valiliği’nce belirlenecek.