Mansur Yavaş'tan Sevgililer Günü paylaşımı: 'Sevmekten de ötesi...'
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla kutladı.
14 Şubat Sevgililer Günü'nü sosyal medya hesabından kutlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı videolu paylaşıma "Sizin için çalışmak, geleceğe umutla bakmak sevmekten de ötesi" notunu düştü.
Yavaş'ın 14 Şubat Sevgililer Günü videolu paylaşımında, başkentlilerle bir arada geçirdiği anların ve Anıtkabir'in görüntüleri yer alıyor.
Yavaş'ın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda şu ifadelere yer verildi:
"Seven gecesini gündüzünü ayırmaz her an O'nu düşünür. O'nun geçtiği yoldan heyecanla geçer, kokusunu keyifle içine çeker. Sevdiceğinin üzüldüğünü gördü mü yerinde duramaz, acısını paylaşır, acısı gözünde yaş olur. Seven çok iyi bilir; O güldü mü dünya kendisinin olur. Gülüşünde kaybolur, gözlerinde var olur. Sevdiği için dağları deler, yol açar, çölleri aşar, bir yudum başka şeye susamaz. Seven inanır ki sevdiceği onun hikayesidir. En güzel hikayeyi yazmak ister, onunla olsun ister. Sevdiği hep karşısında durur, en güzel haliyle her zamanki güzelliğiyle. Ankara, seni yaşamak, sevgilerin en güzeli. Senin için çalışmak, geleceğine umutla bakmak sevmekten de ötesi."
Sizin için çalışmak, geleceğe umutla bakmak sevmekten de ötesi. pic.twitter.com/ysqLpWbLFY— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 14, 2022
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