Mansur Yavaş özel halk otobüslerine verilen desteğin artırılacağını açıkladı, esnaf yeniden kontak açtı

10 Mart 2022 Perşembe, 19:02

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş, Başkent’te kontak kapatan özel halk otobüslerine (ÖHO) biniş ücretinin 6,5 liraya çıkarılması, ÖHO'lara ücretsiz taşıdıkları yolcu başına 2 lira, özel toplu taşıma araçlarına (ÖTA) 3 lira, ilçe ÖTA'lara 4 lira destek verilmesi için Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) teklif götüreceklerini açıkladı.

Yavaş, dolmuşların ücretinin belediye ile ilgisinin olmadığını, esnaf odası ve valiliklerce belirlendiğine dikkat çekti. Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Kurtuluş Kara, Yavaş'ın açıklamasının ardından, ara verdikleri seferlere başladıklarını duyurdu.

Başkentte otobüs ve dolmuşlarla özel toplu taşıma hizmeti veren esnaf, akaryakıt zamları, ücretsiz taşıma ve artan maliyetler nedeniyle zor günlerden geçtiklerini belirterek bugün kontak kapatmıştı.

Belediye ve esnaf odaları arasında tüm gün süren görüşmelerin ardından Başkan Mansur Yavaş açıklama yaptı. Yavaş, şunları söyledi:

"AMACIMIZ VATANDAŞIMIZIN DA ESNAFIMIZIN MAĞDUR OLMAMASI"

“Pandemi dönemi boyunca bugüne dek özel halk otobüsleri ve dolmuşçu esnafımıza toplamda yaklaşık 90 milyon liralık maddi destekte bulunduk. Belediyemizin aynı esnaf grubuna aynı amaçla vatandaşlarımızı ucuz taşıması için aylık 3 milyon 216 bin liralık desteği hala sürdürüyor. Belediyemiz, ulaşım esnafına 20 kat destek sağlamaktadır. Bu, Ankara tarihinde görülmemiş bir destek olarak kayıtlara geçti. Burada amacımız, bir yandan esnafa destek verirken bir yandan da vatandaşlarımızın bu ekonomik koşullardan daha fazla mağdur olmamasını sağlamaktadır.

"KİMLERİN ÜCRETSİZ TAŞINACAĞINI DEVLET YASAYLA BELİRLİYOR"

Günbegün artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle özel halk otobüsü ve dolmuş esnafı, bizden ulaşım bedelinin en az 8 TL olmasını, ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın belirlediği ücretsiz taşıma bedelinin yetersiz kaldığı gerekçesiyle belediyemizden para talep etmektedir. Bugünkü ekonomik şartlarda bu talepleri ne vatandaşlarımızın ne de belediyelerimizin karşılaması asla mümkün değildir. Kimlerin ücretsiz taşınacağı hususunu belediyeler değil devlet yasayla belirlemektedir. Bizim belediye olarak kanunen herhangi bir söz hakkımız yoktur. Sadece ocak ayında, 333 adet halk otobüsünde 1 milyon 100 bin kişinin ücretsiz taşınması gerçekleştirilmiştir. Aynı ay, 1 milyon 145 bin yolcu indirimli olarak taşınmış, öğrenci abonmanından ise 687 bin kişi yararlanmıştır.

5 Ocak 2022 tarihinde, artan maliyetler nedeniyle kişi başı ulaşım maliyeti 6,5 lira iken biz yeni tarifeyi tam bilette 4,5 lira olarak belirlemiş, öğrencilerimize ise aylık 75 liraya 225 binişlik abonman kartı vermiştik. 5 Ocak 2022 tarihinden bu yana maliyetlerimiz yüzde 70 artmıştır. O günden bugüne sadece akaryakıta yüzde 79 zam gelmiştir. Bu rakamlara göre; EGO Genel Müdürlüğü’müzün toplam gelirleri, sadece akaryakıt giderlerini bile karşılayamaz hale gelmiştir. Şu anda bir kişinin toplu taşıma maliyeti 10,5 liradır. Sadece ocak ayında EGO Genel Müdürlüğü'nün toplam hasılatı 61 milyon 586 bin lirayken sadece akaryakıt gideri toplam 68 milyon 482 bin lira olmuştur. Bu rakama elektrik, personel bakım ve diğer giderlerde dahil değildir.

"DOLMUŞ ÜCRETLERİ ESNAF ODASI ARACILIĞIYLA BELİRLENMEKTE, VALİLİK TARAFINDAN ONAYLANMAKTADIR"

Dolmuş ücretleri, ilgili esnaf odası aracılığıyla belirlenmekte, valilik tarafından onaylanmaktadır. Dolmuş esnafı 16 Şubat'ta zam taleplerini odaya bildirmiş, ancak halen sonuç alınamamıştır. Dolmuş ücretlerini bu kurumlar belirleyecek olup, belediyelerimizle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Belediye olarak hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın mağduriyet yaşamaması adına artışla 6,5 lira olması için teklif götürülecektir. Aradaki fark, sadece otobüs kullanan vatandaşlarımızdan çıkmaması adına belediyemiz tarafından sübvanse edilecektir. ÖHO esnafına ücretsiz taşıdıkları yolcu başına 2 lira, 134 adet ÖTA esnafına ücretsiz taşıdıkları yolcu başına 3 lira, ilçe ÖTA’lara ücretsiz taşıdıkları yolcu başına 4 lira destek olunmasını, teklifimizle belediye meclisi gündemine alacağız.

Bu desteklerin tamamı, esnafın zararını ödemek, bilet ücretlerini düşük tutarak vatandaşlarımızı mağdur etmemek, ücretsiz binme hakkı bulunan şehit yakınları, gaziler engelli vatandaşlar ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın otobüslerde karşılaştıkları kötü muamelenin önüne geçmek amacıyla yapılmaktadır. Bu teklifimizin kabul edilmemesi halinde, ekonomik koşullara dayanabildiğimiz ölçüde EGO otobüslerine zam yapmadan, gerekirse belediyemizin büyük projelerinden birini askıya alıp bugün olduğu gibi bundan sonra da tüm vatandaşlarımızın yanında olacağız. Zaten ekonomik zorluklarla mücadele eden hemşerilerimizin daha fazla mağdur olmaması ve evine bir adet fazla ekmek götürmesi bizim önceliğimizdir.”

ÖHO'LAR SEFERLERE BAŞLADI

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Kurtuluş Kara ise Yavaş’ın ardından yaptığı açıklamada, “Kısa sürede UKOME gündemine konunun getirilmesi için yoğun çaba sarf eden ABB Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ve bürokratlarımıza teşekkür ederiz. Ara verdiğimiz seferlere başlamış bulunmaktayız” duyurusunu yaptı.

"YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Mansur Yavaş, Kara'nın açıklaması üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda, "Ankara'da özel toplu taşıma esnafımız, bugün yaptığımız açıklamadaki çözüm önerilerimizi kabul ederek tekrardan çalışmaya başladılar. Çözüm odaklı belediyecilik anlayışımızla esnafımızın ve vatandaşımızın daima yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.