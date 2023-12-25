İYİ Parti'nin Ankara'da Mansur Yavaş'a karşı aday arayışı sürüyor: Servet Avcı formülü

Yayınlanma: 25.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.12.2023 - 03:00

İYİ Parti, CHP’den gelen işbirliği teklifini reddetmesinin ardından bu karara karşı duran isimlerin istifaları ve görevden alınmalarıyla siyaset gündemindeki yerini koruyor. Genel Başkan Meral Akşener’in “savaş ilanı” sonrası da parti özellikle CHP’nin güçlü olduğu yerleşim yerlerindeki aday belirleme çalışmalarına hız kazandırdı.

Akşener’in “savaş ilanı”nın ilk hamlesinin Ankara, İstanbul, Adana ve Mersin’de “güçlü adaylar” çıkararak bir an önce adaylıkları açıklamak olduğu parti kulislerinde konuşuluyor. Partinin, Adana’da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın karşısına Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş Taş’ın çıkaracağı iddia ediliyor. Mersin’de ise Burhanettin Kocamaz’ın adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.

KARŞILIĞI OLAN ADAY

Ancak iddialara göre parti, Ankara ve İstanbul’da aday çıkarmakta zorlanıyor. Bu illerdeki il ve ilçe teşkilatlarının CHP ile işbirliğinden yana olmasının, partiyi buralarda zora soktuğu ifade ediliyor. Parti, Ankara ve İstanbul için farklı yöntemler geliştiriyor. İstanbul’da İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu’nun, Ankara’da ise Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ve Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural’ın adaylığı konuşuluyor. Ancak Zorlu ve Kavuncu’nun adaylığa çekimser yaklaştığı iddia ediliyor.

Gazetemizin ulaştığı bazı kurmaylar, partinin Ankara’dan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın karşısına “ülkücü camiada ağırlığı olan bir aday” çıkarmaya çalıştığını kaydediyor. Yavaş’ın 2015’ten beri beraber yürüdüğü ancak ekim ayında görevden aldığı “ülkücü” kökenli başdanışmanı Servet Avcı’ya Ankara için teklif götürüleceği kulislerde konuşuluyor. Teklif için Akşener’in talimat verdiği iddia edilirken; “Avcı’nın adaylığının, Yavaş’ı ve AKP’nin adayı olacağı konuşulan Turgut Altınok’u zora sokacağı” yorumu yapılıyor.