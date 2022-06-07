Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden şiddetli ve gök gürültülü yağış uyarısı

07 Haziran 2022 Salı, 22:19

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB), sosyal medya hesabında şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Açıklamada, bu akşam saat 20.00’ye kadar gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceğine dikkat çekti. ABB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: