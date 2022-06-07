Konya'da yağış etkili oldu: Ekili alanlar sular altında kaldı
Konya'nın Derebucak ilçesinde aralıklarla etkili olan yağış, ekili alanların sular altında kalmasına yol açtı.
Derebucak Pınarbaşı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Orhan Bozkurt, ilçede sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini sürdüren yağışların özellikle Gembos Ovası'ndaki ekili alanları sular altında bıraktığını söyledi.
Yağışın devam ettiğini belirten Bozkurt, zaman zaman dolunun da etkili olduğunu vurguladı.
Bozkurt, "Yağışlar sebebiyle Gembos Ovası'ndaki ekili alanlarımız maalesef sular altında kaldı. Tarlalar adeta göle dönüştü. Yaklaşık 29 bin dekarlık alana sahip ovada, 10 bin dekarlık alanın sular altında olduğunu öngörüyoruz. Ovada ayçiçeği, şeker ve dermason fasulye, barbunya, çilek, silajlık mısır, şeker pancarı gibi ürünler ekili. Suyla kaplı alanlarda bazı ürünlerde zarar söz konusu." diye konuştu.
Bozkurt, çiftçinin zararının tespiti için çalışma yapılacağını sözlerine ekledi.
Video Haberler
- Arı kovanlarını parçalayan ayı, fotkapanla görüntülendi
- Üstsüz alışveriş yapan kadın serbest bırakıldı
- İstilacı çekirgelerle 2 bin hindi mücadele edecek
- Su borusu patlayınca yol yarıldı; O anlar kamerada
- Ankara'da sel etkili oluyor: Yolcuları kepçe kurtardı
- 1134 sanatçıdan müzik yasağına karşı ortak açıklama
- İYİ Parti'den sosyal medyada gündem yaratan video
- Ahmet Özal oy hedefini açıkladı
- Oyuncak tabancayla soygun
- Başakşehir'de servis minibüsü devrildi: 6 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İktidar son mermisini saklıyor'
- Sendikalardan Erdoğan'a sert tepki
- Motorine bu gece dev zam geliyor
- Bakan Nebati, Erdoğan'ı kızdırdı
- Yol durumu: Karayollarında son durum
- AKP'nin oyu erimeye devam ediyor
- 'Akşener ve Davutoğlu dikkatli olsun'
- Erdoğan 'ek gösterge' kararını açıkladı
- Son anketten Erdoğan'a kötü haber
- Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı