Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul, Ankara'da hava nasıl olacak? Yağmur devam edecek mi?
Başkentte öğle saatlerinde başlayan sağanak ile dolu cadde ve sokaklarda etkili oldu, zaman zaman trafiğin aksamasına yol açtı. İstanbul'da da yağış sabah saatlerinde etkili oldu. Ankara ve İstanbul'da yağış devam edecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu Bölgesi'nin iç kesimleri ağırlıklı olmak üzere Batı Karadeniz ile Göller Yöresi, Antalya, Mersin ve Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın 3 saat boyunca, Çorum'un çevresinde bugün beklenen gök gürültülü sağanağın ise akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İstanbul, Ankara'da hava nasıl olacak?
*İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
*ANKARA °C, 27°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
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