Ankara Büyükşehir, Melih Gökçek'in kullandığı zırhlı cipi 1.8 milyon TL bedelle yarın canlı yayında satacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten ısrarla iade etmesini istemesine rağmen ancak 50 ay sonra geri alabildiği zırhlı arazi aracı, yarın açık ihaleyle satılacak. Canlı yayınlanacak ihalede, 2013 model 8 silindirli lüks cip 1.8 milyon TL tahmini bedelle satışa çıkarıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) israfla mücadele uygulamaları doğrultusunda geçmiş yönetim döneminde alınan yüksek maliyetli lüks araçları birer birer satışa çıkarıyor.
ABB son olarak eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten ısrarla istenen ve 50 ay sonra geri alınan belediyeye ait 1 adet lüks zırhlı arazi aracını yarın ihaleyle satacak.
CİPİN TAHMİNİ BEDELİ 1 MİLYON 871 BİN TL
Melih Gökçek tarafından ASKİ kaynaklarıyla 2013 yılında satın alınan ve geçen yıl aralık ayında teslim edilen Toyota Land Cruiser marka cip, Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 1 milyon 871 bin 122 TL muhammen bedelle yarın açık teklif yöntemiyle satışa çıkarılacak. 2013 model siyah renk, Toyota Land Cruiser zırhlı cip 8 silindirli 4,5 litrelik motora sahip.
Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 1. Kat Encümen Toplantı Salonu’nda saat 14.00’te yapılacak ihale, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayımlanacak. İstekliler, ayrıntılı bilgiye ise “https://www.ankara.bel.tr/ihaleler/detay/2923” adresinden ulaşabilecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski yönetim döneminde satın alınan 3 adet lüks aracı da açık ihale yöntemiyle satmıştı.
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