Melih Gökçek 4 yıl önceki sel görüntülerini paylaştı, 'Mansur neredesin?' diye sordu

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 4 yıl önceki sel görüntülerini paylaşarak, 'Mansur neredesin?' dedi. Görüntülerin eski olduğunu fark eden Gökçek, paylaşımını apar topar sildi.

cumhuriyet.com.tr
07 Haziran 2022 Salı, 17:53
Melih Gökçek 4 yıl önceki sel görüntülerini paylaştı, 'Mansur neredesin?' diye sordu
Abone Ol google-news

Twitter'ı aktif kullanan isimlerden olan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek, sosyal medyada yine alay konusu oldu. 4 yıl önceki sel görüntülerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı sorumlu tutan Gökçek, videonun tarihinin eski olduğunu görünce, tweetini apar topar sildi.

20 Mayıs 2018 tarihli videoyu paylaşan Gökçek, paylaşımında, "Mansur neredesin?" ifadesini kullanmıştı.

Gökçek'in sildiği paylaşım şu şekilde:


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler