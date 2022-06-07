Melih Gökçek 4 yıl önceki sel görüntülerini paylaştı, 'Mansur neredesin?' diye sordu

07 Haziran 2022 Salı, 17:53

Twitter'ı aktif kullanan isimlerden olan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek, sosyal medyada yine alay konusu oldu. 4 yıl önceki sel görüntülerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı sorumlu tutan Gökçek, videonun tarihinin eski olduğunu görünce, tweetini apar topar sildi.

20 Mayıs 2018 tarihli videoyu paylaşan Gökçek, paylaşımında, "Mansur neredesin?" ifadesini kullanmıştı.

Gökçek'in sildiği paylaşım şu şekilde: