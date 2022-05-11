Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Metin Gürcan'ın tahliyesine itiraz etti

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:19

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün basın ve izleyicilere kapalı görülen duruşmada sanık Gürcan'ın, yurtdışı yasağı adli kontrol hükmü uygulanarak tahliyesine karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürcan'ın tahliyesine itiraz etti.

Alınan bilgiye göre, itiraz dilekçesinde dosyadaki mevcut delil durumu ve isnat edilen suçlamalara ilişkin cezanın üst sınırına dikkat çekilerek adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Gürcan'ın yeniden tutuklanması istendi.

Ankara 26. Ağır Mahkemesi, başsavcılığın bu talebini reddetmesi halinde nihai kararı vermesi için dosyayı Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderecek.