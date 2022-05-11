Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Metin Gürcan'ın tahliyesine itiraz etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın "casusluk" suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada tahliye edilmesine itiraz etti.

AA
11 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:19
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Metin Gürcan'ın tahliyesine itiraz etti
Abone Ol google-news

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün basın ve izleyicilere kapalı görülen duruşmada sanık Gürcan'ın, yurtdışı yasağı adli kontrol hükmü uygulanarak tahliyesine karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürcan'ın tahliyesine itiraz etti.

Alınan bilgiye göre, itiraz dilekçesinde dosyadaki mevcut delil durumu ve isnat edilen suçlamalara ilişkin cezanın üst sınırına dikkat çekilerek adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Gürcan'ın yeniden tutuklanması istendi.

Ankara 26. Ağır Mahkemesi, başsavcılığın bu talebini reddetmesi halinde nihai kararı vermesi için dosyayı Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderecek.

 

 


  • İlgili Haberler

  • Son Dakika: Metin Gürcan tahliye edildi Son Dakika: Metin Gürcan tahliye edildi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler