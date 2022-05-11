Son Dakika: Metin Gürcan tahliye edildi
“Askeri ve siyasi casusluk’ ve “devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama” suçlamaları ile 29 Kasım 2021 tarihinden bu yana tutuklu olarak yargılanan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kurucular Kurulu üyesi Metin Gürcan, bugün yapılan duruşmada tahliye edildi.
DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Nisan 2020’de başlattığı soruşturma kapsamında; “askeri ve siyasi casusluk” ve “devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama” suçlamaları ile 29 Kasım 2021’de tutuklanmıştı.
Gürcan hakkındaki yargılamanın, ilk duruşma kapalı olarak sürdürülmesine karar vermişti. Yargılama, bugün Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ikinci duruşma ile devam etti. Mahkeme, Gürcan’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verdi.
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