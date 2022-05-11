Son Dakika: Metin Gürcan tahliye edildi

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:56

DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Nisan 2020’de başlattığı soruşturma kapsamında; “askeri ve siyasi casusluk” ve “devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama” suçlamaları ile 29 Kasım 2021’de tutuklanmıştı.

Gürcan hakkındaki yargılamanın, ilk duruşma kapalı olarak sürdürülmesine karar vermişti. Yargılama, bugün Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ikinci duruşma ile devam etti. Mahkeme, Gürcan’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verdi.