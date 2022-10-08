Ankara CUMOK'tan Bahriye Üçok anması

Ankara Cumhuriyet Okurları (CUMOK) tarafından Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) kurucusu ve gazetemiz yazarı Doç. Dr. Bahriye Üçok’un anısına bugün söyleşi düzenlenecek.

ANKARA / Cumhuriyet
08 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00
Ankara CUMOK'tan Bahriye Üçok anması
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1995’te Ankaralı Cumhuriyet okurlarınca kurulan ve bugüne dek sayısız etkinliğe imza atan Ankara CUMOK, Aydınlanma Savaşçısı Üçok’u katledilişinin 32. yılında anacak.

Üçok’un anısına ilahiyatçı Cemil Kılıç’ın katılacağı “Din ile Aldatanlar” konulu söyleşi bugün düzenlenecek.

Gazetemizin Abidin Daver Sokak’taki Ankara Temsilciliği’nde bulunan Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde yapılacak söyleşi, saat 15.00’te başlayacak. 



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