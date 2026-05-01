Ankara'da 1 Mayıs mitingi... Mitingin yapılacağı Tandoğan Meydanı'na girişler başladı

1.05.2026 12:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Ankara emekçiler, 1 Mayıs kutlamaları için Tandoğan Meydanı’nda bir araya geldi. Kutlamalara katılan Doruk Madencilik işçileri "İlk defa 1 Mayıs'ı kutluyoruz. İlk defa çünkü biz hep çalışıyorduk şu ana kadar. İkinci bayramımız oldu diyebiliriz yani en son olaydan sonra" dedi.

Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Tandoğan Meydanı’nda geniş katılımla kutlanmaya başlandı. 

Sabahın erken saatlerinden itibaren başkentin farklı noktalarında toplanan DİSK, KESK, TMMOB, sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler kortejler halinde alana yürüyüş gerçekleştirdi. 

Güvenlik kontrollerinin ardından gruplar, pankart ve sloganlar eşliğinde Tandoğan Meydanı’na giriş yaptı.

DORUK MADEN İŞÇİLERİ DE ALANDA

Öte yandan 1 Mayıs kortejinde Doruk Madencilik işçileri de yer aldı. İşçiler zaferle sonuçlanan direnişlerini ve 1 Mayıs mesajlarını ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

İşçiler, şunları dile getirdi:

"-Çok sevinçliyiz. Yine geldik. 1 Mayıs'ı kutlamaya geldik. Bütün arkadaşlarımızla söz verdik, sözümüzü yerine getirdik. Hakkımızı aldığımızda çok güzel mutluyuz, sevinçliyiz. Yani bir daha Allah göstermesin. Bu duruma da düşmek istemiyoruz. Yani kazandık. 

- Özellikle tüm Türkiye'nin bu mübarek günü, bayramı kutlu olsun emekçinin, çiftçinin, işçinin. Bugün çok mutluyuz. Huzurluyuz ve mutluyuz, kazandık.

-İlk defa 1 Mayıs'ı kutluyoruz. İlk defa çünkü biz hep çalışıyorduk şu ana kadar. İkinci bayramımız oldu diyebiliriz yani en son olaydan sonra. 

-Şu anda biz yani işçi olarak burada arkadaşlarımız olarak iki bayramı bir arada kutlamaktayız. Yani haklarımızın sözünü aldık. Çoğu da yattı maaşlarımızın. Ankara halkına bir borcumuz vardı. O borcu bugün ödemeye geldik. Ankara halkı Kurtuluş Parkı'nda bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Gece, gündüz bize destek çıktılar. Arkamızda durdular, yanımızda durdular. Biz de Ankara halkına teşekkür ve destek amaçlı, işçi bayramını kutlamak amaçlı geldik.

- İki bayramı biz birden yaşadık. Bugün de iki bayramını kutluyoruz. 

-17 günlük zorlu bir süreç geçirdik haklarımız için, çocuklarımız için, emeklerimiz için. 1 Mayıs bizim zaferle sonuçlandığı için daha büyük bir coşkuyla buradayız. İnşallah bundan sonraki 1 Mayıslarda hiçbir emek arayışında bulunmaz hiç kimse. 1 Mayıs'a herkes hakkıyla girer. Mutluyuz. Bugün 1 Mayıs'ı kutlayacağız. Bütün Türkiye'de işçi haklarının, emekçilerin 1 Mayıs kutlu olsun.

-İyi bir mücadeleydi. Dayanışmanın, direnmenin, birlik olmanın ne olduğunu Türkiye görmüştür. Eğer birlik olursak işçinin kazanç bir şey yoktur. Bir avuç holdingcilere hakkımızı yedirmeyeceğiz. Bugün işçi bayramı, herkesin işçi bayramını kutluyorum."

