Ankara Emniyeti duyurdu: 1 Mayıs’ta çok sayıda yol trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, bugün saat 23.00’ten itibaren ihtiyaç duyulması halinde; Anıt Caddesi’nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ile buraya açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü olarak, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nin Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sokak ile Akdeniz Caddesi arasında kalan bölümü ve bu güzergaha açılan cadde ve sokakların tamamı trafiğe kapatılacak.

1 Mayıs 2026 günü saat 06.00’dan itibaren ise etkinlikler sona erene kadar; Anıt Caddesi ve buraya açılan tüm yollar, GMK Bulvarı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan varyantın tamamı, Gençlik Caddesi’nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı araç trafiğine kapalı olacak.

Ayrıca; Dögol Caddesi’nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü, GMK Bulvarı’nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan kısmı, Celal Bayar Bulvarı ile Kazım Karabekir Caddesi arasındaki bağlantıyı sağlayan varyantların tamamı, Hipodrom Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesi arasındaki bağlantıyı sağlayan varyantların tamamı, Hipodrom Caddesi’nin Tren Garı Kavşağı ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü ile Kazım Karabekir Caddesi’nin Anadolu Meydanı ile Göktepe Sokak arasında kalan bölümü ve bu güzergahlara açılan tüm yollar da trafiğe kapatılacak.

İstanbul Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesi arasındaki bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı ile bu güzergahlara açılan cadde ve sokakların da araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Öte yandan, 1 Mayıs günü etkinlikler süresince Anadolu Meydanı Ankaray Durağı’nın da kapalı olacağı duyuruldu.