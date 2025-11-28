Ankara'da 153 kişi zehirlendi: Gözaltılar var!

Edinilen bilgiye göre, bugün Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan inşaat şantiyelerinden ve bazı ikamet adreslerinden bulantı ve kusma şikayetleri nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çok sayıda arama yapıldı.

Bazı kişiler ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, bazıları da kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Bu kapsamda, 153 kişinin Ankara genelinde çeşitli hastanelere müracaat ettiği, şu ana kadar bu kişilerden 50'sinin taburcu edildiği, 103'ünün takip ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bölgeye gönderilen ekiplerin ilk değerlendirmelerinde, vatandaşların bir yemek şirketince temin edilen tavuk döner menüsünü tükettikleri ve mevcut bulguların gıda zehirlenmesiyle uyumlu olduğu tespit edildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ile ilgili soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Başsavcılık, olayın tavuk yemeği kaynaklı gıda zehirlenmesi olarak değerlendirildiğini ve firmadan yemek örneklerinin alındığını açıkladı.

Çevre hastanelerde tedavi gören 153 kişiden hayati tehlikesi bulunan olmadığı, 50 kişinin taburcu edildiği ve geri kalan hastaların şu aşamada doktor raporlarının çıkmadığı için tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğu belirtildi.