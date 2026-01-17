Ankara’da 2007’den bu yana en kurak yıl yaşandı: ABB su istedi, DSİ yanıt bile vermedi

Dünya genelinde yaşanan kuraklık, Türkiye’yi de vurdu. Ankara, geçtiğimiz yılı su sorunları yaşayarak kapattı. Ankara gibi birçok il, su sorunuyla mücadele etti. Ankara’da şehrin barajlarına gelen su miktarı azalırken nüfus arttı. Nüfus artışı, tüketimin yükselmesine sebep oldu. Sadece 6 Şubat depremlerinin ardından 700 bin yurttaş başkente göç etti. AKP’li eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek zamanında dağıtılan konut hakları, düzensiz imar planları da Ankara’nın nüfus yoğunluğunu artırdı. Nüfus arttı, ama nüfusun ihtiyaç duyduğu sosyal donatı alanları inşa edilmedi.

ANKARA, EN KURAK DÖNEMLERİNDEN BİRİNİ YAŞADI

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ), sorumluluğunu ABB’ye yükledi. İktidar tarafı da bu doğrultuda belediyeyi ‘yurttaşlara su vermemekle’ suçluyor. Buna karşın işin gerçeği, ASKİ’nin internet sitesinde bulunan verilerle ortaya çıkıyor. 2024 yılında barajlarına toplam 404 milyon metreküp su alan Ankara, 2025 yılında yalnızca 182 milyon metreküp su alabildi. Ankara, 159 milyon metreküple barajlarına en az su aldığı dönemi en son 2007’de yaşamıştı. Bundan önce ise 1994 yılında şehrin barajlarına yalnızca 130 metreküp su girmişti.

DSİ İSTEKLERİ GÖRMEZDEN GELDİ

ABB Başkanı Yavaş’ın açıklamalarına ve belediyeden yayımlanan verilere göre, iktidarın ‘Ankara 2050 yılına kadar su sorunu yaşamayacak’ diyerek pazarladığı Gerede Projesi de etkili olmadı. İktidarın projelerinin başarısızlığının yanı sıra DSİ, belediyeye su konusunda yardımcı olmadı. ABB Başkanı Yavaş’ın paylaştığı verilere göre, belediye 2021’de DSİ’ye yazdığı yazıyla Sarıyar Barajı’ndan 200 milyon metreküp su tahsisi istedi. DSİ, belediyenin isteğini reddetti. Proje, ASKİ’nin kendi imkanlarıyla yaşama geçirildi.

DSİ, belediyenin ilettiği mesajların bazılarına yanıt bile vermedi. ABB, 2022’de DSİ’ye gönderdiği belgeyle Kızılırmak’tan Ankara’nın barajlarına su aktarılmasını istedi. DSİ ise belediyenin isteğini karşılamadı. Geçtiğimiz yılın haziran ayında ASKİ, DSİ’ye uyarı niteliğinde bir yazı da gönderdi. Yazıda, harekete geçilmemesi durumunda Ankara’nın 2029 yılında susuz kalacağı belirtildi. DSİ, yine belediyeye resmi bir yanıt vermedi. Temmuz ve ağustos aylarında da DSİ’ye benzer uyarılar yapılarak su temini için alternatifler oluşturulması istendi. DSİ, uyarılara karşın hiçbir işlem yapmadı. Eylül ayında Koyunbaba Barajı’ndan su isteyen belediyeye, Ankara’nın günlük su ihtiyacı 1,5 milyon metreküpken yalnızca 3 aylığına 100 bin metreküp su tahsisi sağlandı. DSİ, tüm bu isteklere yanıt vermezken en sonunda kasım ayında yazılan tahsis isteği yazısına dönüş yaptı. DSİ, 228 milyon metreküplük Koyunbaba Barajı’ndan Ankara’ya yalnızca 9 milyon metreküp su tahsisi sağladı.