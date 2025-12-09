Van'da buzlanmış yolda zincirleme kaza: Yaralılar var!

Kaza, saat 15.00 sıralarında Van-Hakkari kara yolundaki Güzeldere Tüneli yakınında meydana geldi.

Hakkari'den Van yönüne giden otomobil, kar ve yoldaki buzlanma nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki direğe ardından da savrularak refüje çarptı.

Arkasından gelen hafif ticari araç ile bir otomobil de duramayıp, refüjdeki otomobile çarpınca zincirleme kaza yaşandı. Kazada araçlardaki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ekipler tarafından araçlardan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.