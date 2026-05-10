Ankara'da aile vahşeti: Kavga ettiği ağabeyini öldürdü

İlçeye bağlı Çayırhan Mahallesi Çayırhan Gölü kenarında gece saatlerinde Niyazi Çevik, cezaevinden izinli çıkan ağabeyi Beytullah Çevik ile göl kenarında bir araya geldi.
2 kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Niyazi Çevik, yanında bulunan bıçakla ağabeyi Beytullah Çevik'i yaraladı.
HAYATINI KAYBETTİ
Beytullah Çevik, kendi aracı ile Beypazarı Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada tedaviye altına alınan Çevik, hayatını kaybetti.
Kardeşi Niyazi Çelik, Beypazarı ilçesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Niyazi Çevik'in polisteki işlemleri sürerken, Beytullah Çevik'in cenazesi ise yarın Beypazarı ilçesinde toprağa verilecek. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.