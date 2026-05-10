Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ankara'da aile vahşeti: Kavga ettiği ağabeyini öldürdü

Ankara'da aile vahşeti: Kavga ettiği ağabeyini öldürdü

10.05.2026 15:26:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Ankara'da aile vahşeti: Kavga ettiği ağabeyini öldürdü

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Niyazi Çevik, cezaevinden izinli çıkan ağabeyi Beytullah Çevik'i aralarında çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdü.

İlçeye bağlı Çayırhan Mahallesi Çayırhan Gölü kenarında gece saatlerinde Niyazi Çevik, cezaevinden izinli çıkan ağabeyi Beytullah Çevik ile göl kenarında bir araya geldi.

2 kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Niyazi Çevik, yanında bulunan bıçakla ağabeyi Beytullah Çevik'i yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Beytullah Çevik, kendi aracı ile Beypazarı Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada tedaviye altına alınan Çevik, hayatını kaybetti.

Kardeşi Niyazi Çelik, Beypazarı ilçesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Niyazi Çevik'in polisteki işlemleri sürerken, Beytullah Çevik'in cenazesi ise yarın Beypazarı ilçesinde toprağa verilecek. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

İlgili Konular: #Ankara #Cinayet #kavga